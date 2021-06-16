BUCAK'TA KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI
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BUCAK'TA KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07: 00 sıralarında Antalya - Burdur karayolunun Bucak'a bağlı Karapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Bucak'tan Antalya yönüne giden Süleyman Mor yönetimindeki 07 RM 281 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ağaçları deviren ve yüksek gerilim hattı direğini parçalayan kamyon, yan yattı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Süleyman Mor itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkarıldı. Yaralı ilk müdahaleden sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kamyonda bulunan diğer yaralı Mehmet Sert ise sıkıştı. Bucak Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonrası Mehmet Sert kamyondan çıkarıldı. Mehmet Sert de ilk müdahalesinden sonra Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, yüksek gerilim hattındaki tellerin çevresinde güvenlik önlemi alırken, direğin yeniden dikilmesi için çalışma başlatıldı.

BUCAK'TA KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI
BUCAK'TA KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI
BUCAK'TA KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI
BUCAK'TA KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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