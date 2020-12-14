Bucak'ta Anne ve Çocuklarına Özel Hatıra Ormanı Oluşturuldu
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Bucak'ta Anne ve Çocuklarına Özel Hatıra Ormanı Oluşturuldu

14.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:09
Bucak'ta Anne ve Çocuklarına Özel Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Bucak Belediyesi, geçtiğimiz anneler gününde sözü verilen Anne-Çocuk Hatıra Ormanı'nı oluşturdu.

Bucak Belediyesi, geçtiğimiz anneler gününde sözü verilen Anne-Çocuk Hatıra Ormanı'nı oluşturdu. Bucak Belediyesi, geçtiğimiz anneler gününde 'Annem ve Ben' temalı bir etkinlik düzenlemişti. Düzenlenen etkinlik kapsamında 'Benim annem' cümlesini bir kelime ekleyerek tamamlayan ve anneleri ile çektirdikleri fotoğrafları mail ortamında ileten anne ve çocukları adına "Anne-çocuk" hatıra ormanı oluşturacağını duyurmuştu.

Etkinliğe katılan herkesin fotoğrafları daha önceden Bucak Belediyesi'nin web sitesinde ve sosyal medya kanallarında sergilenirken katılımcılar adına "Bucak Anne- Çocuk Ormanı"nda fidan dikildi. Başkan Emrullah Ünal yaptığı açıklamada" Koronavirüs nedeniyle "Anne-çocuk" hatıra ormanımızı biraz geç oluşturduk. Kurduğumuz bu hatıra ormanı ile anne ve çocuklarımızın geleceğe bir nefes olmasını istiyoruz. Bu orman Bucak'a can, geleceğe ise nefes olacak inşallah" dedi.

Açıklamasına çevreci bir belediye anlayışı ile ilerlediklerini söyleyerek devam eden Başkan Ünal, "Yeşil dokuyu, ormanlarımızı korumak adına, gelecek nesillere yasayabilecekleri bir çevre bırakmak adına Bucak'ta bir hatıra ormanı oluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Çevreci bir belediyeyiz. Ağaca, ormana, yeşile olan duyarlılığımızı bir kez daha buradan dile getirmek istiyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen Bucak Orman İşletme Müdürümüz Sayın Mustafa Ersoy ve İşletme çalışanlarına çocuk teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURDUR

Bucak'ta Anne ve Çocuklarına Özel Hatıra Ormanı Oluşturuldu
Bucak'ta Anne ve Çocuklarına Özel Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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