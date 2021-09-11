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Buca'da hem üreticinin hem tüketicinin yüzü gülüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Buca'da hem üreticinin hem tüketicinin yüzü gülüyor

İzmir'in merkezinde en fazla tarım arazisine sahip olan Buca'da sürdürülebilir kırsal kalkınma programı başarıyla devam ediyor.

İzmir'in merkezinde en fazla tarım arazisine sahip olan Buca'da sürdürülebilir kırsal kalkınma programı başarıyla devam ediyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ilçede adeta tarım devrimi yaptı. Pandemi başında uygulamaya geçirilen 'Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı' ile Türkiye'ye örnek olan Buca Belediyesi, köyler belgesindeki Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine de destek verdi. Belediye; Belenbaşı, Kaynaklar, Karacaağaç, Doğancılar ve Kırklar mahallelerindeki üreticilerin Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşmelerine öncülük etti. Kooperatifi canlandırarak köylüye can suyu olan Buca Belediyesi, tüketiciye de sağlıklı ürünleri uygun fiyatla ulaştırmak için gerekli tüm fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdi.

Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, artık Buca Belediyesi önü ve Şirinyer'de açılan satış tezgahlarında, ilçeye özgü kavun, bardacık ve üzümü üreticiden tüketiciye ulaştırıyor. Bin 300 Buca Belediyesi çalışanının market alışverişlerinde kullandığı Üzüm Kart'ın da geçerli olduğu tezgahlar, Bucalılardan büyük ilgi görüyor. - İZMİR

Buca'da hem üreticinin hem tüketicinin yüzü gülüyor

Buca'da hem üreticinin hem tüketicinin yüzü gülüyor

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