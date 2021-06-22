Buca Arena yeni sezona hazırlanıyor
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Buca Arena yeni sezona hazırlanıyor

Buca Arena yeni sezona hazırlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

2. Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928, sezon bitiminin ardından maçlarına ev sahipliği yapan Buca Arena'da yenileme, tamirat ve bakım çalışmaları başladı.

Sarı lacivertli yönetim, stattaki çimler, tribün koltukları, localar gibi alanların yeni sezona hazırlanması için düğmeye bastı. 12 milyon liralık harcama yapılacağını kaydeden Cihan Aktaş, yıkım kararı olan yerlerin yıkılıp yeniden Buca Arena'ya kazandıracaklarını söyledi. Stadın yeni sezona yetiştirilmesi için çalışmaları sıklaştırdıklarını aktaran Başkan Aktaş, "12 milyon liralık yatırım ile Buca Arena'nın çehresini yenileyip önümüzdeki sezona stadyum anlamında da iddialı bir giriş yapmak istiyoruz. Halihazırda yıkım kararı olan yerleri yıkıp yeniden yapımına başlayacağız. A Tribünü'nün üstündeki çatı komple yeniden yapılacak. Bu yapı betonarme olacak. Localarımızı da yine buraya koyacağız. A Tribünü, B ve C Tribünü gibi uzay çatıya sahip olacak. Ayrıca protokol tribünü yenilenecek, eksik boyalar ve giderilecek" ifadelerini kullandı.

Çimler yenileniyor

"Tüm çimleri kaldırıp drenajları yeniliyoruz" diyen Başkan Aktaş, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurallarına uygun olacak şekilde projemizi hayata geçireceğiz. Çalışmalarımızı yeni sezona yetiştirme gayreti içerisindeyiz" dedi. Yeni sezona Buca Arena'da merhaba demek istediklerini belirten Aktaş, "İşin yapı kısmı sorunsuz bir şekilde hallolacak. Fakat çimlerin durumu ne olur, bilmiyoruz. Yeni sezonun 1 veya 2 haftası maçlarımızı başka sahalarda yapmak zorunda kalabiliriz. Öyle olmaması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Üst liglere hazırlık

Önümüzdeki sezon ilçeyi seneler sonra 2. Lig'de temsil etmenin heyecanını yaşayan sarı lacivertliler, her sene bir üst lig hedeflerinde stadyum yenileme çalışmalarının önemine vurgu yapıyor. Geçen sene maçları Buca Arena'da oynamak adına uğraş verdiklerini belirten Başkan Aktaş, "Bizim hedefimiz her sene bir üst lig. Bunun için de mabedimiz yeni ve bakımlı olmalı. Geçtiğimiz sene maçlarımızı Buca Arena'da oynamak adına TFF ile sıcak temaslar kurduk. Çünkü eksikler vardı. Bu sezon benzer sorunları yaşamamak için stadımıza bakım yapıyoruz. Formalarımızın göğüs sponsoru Allways Yapı, reklam karşılığı stadımızı yenileyecek. Biz de Bucaspor 1928 camiası olarak reklam parası almayıp yenileme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Her şey daha güçlü ve ayağı yere sağlam basan Bucaspor 1928'i inşa etmek için" dedi.

Kaynak: Bültenler

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