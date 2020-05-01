Bu yıl meydanlarda kutlanamayacak 1 Mayıs'ın yasaklarla dolu tarihi

Bu yıl dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamayacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı için bu durum pek de sıra dışı sayılmaz. Yasaklarla dolu 1 Mayıs tarihi nasıl gelişti?