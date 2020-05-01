Bu yıl meydanlarda kutlanamayacak 1 Mayıs'ın yasaklarla dolu tarihi
01.05.2020 07:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 07:05
Bu yıl dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamayacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı için bu durum pek de sıra dışı sayılmaz. Yasaklarla dolu 1 Mayıs tarihi nasıl gelişti?
"Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır
Ancak bu böyle gitmez sömürü devam etmez
Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde"
İşçi ve emekçilerin türküsünün, 1 Mayıs'la özdeşleşen dizeleri… Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com