Bu animasyon savaş çıkarır! İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu - Haberler
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Bu animasyon savaş çıkarır! İran düzenlediği suikastle Trump'ı golf oynadığı evinde vurdu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in resmi web sitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast düzenlendiğini gösteren bir animasyon yayımladı. Paylaşılan video kısa sürede gündem yaratırken, iki ülke arasında yeni bir krize neden olabileceği sinyallerini de verdi.

İran lideri Hamaney'in sitesinde yayınlanan animasyonda, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida Palm Beach'teki evinde golf oynadığı görülüyor.

Daha sonra İran tarafından bir insansız ve silahlı bir araç Trump'ın olduğu yere yönlendiriliyor. Son teknoloji cihaz, silahla birlikte Trump'ın evine doğru ilerliyor.

Videoda, "Süleymani'nin katili ve emri veren kişi. Bedelini ödeyecek" yazdığı görülüyor. Daha sonra ise Trump'ın bulunduğu yere füzeli hava saldırısı düzenleniyor.

Video paylaşımın ardından kısa sürede gündem olurken, iki ülke arasında yeni bir krizin başlayabileceği sinyallerini de verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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