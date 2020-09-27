Bu üniversite yarış atı fabrikası gibi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, bünyesinde bulunan atları şampiyonlarla çiftleştirerek, geleceğin şampiyon atlarını yetiştiriyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, bünyesinde bulunan atları şampiyonlarla çiftleştirerek, geleceğin şampiyon atlarını yetiştiriyor.

Babası Grup 2 ve Grup 1 koşularında başarı elde eden Temsil (DaiJin- Latigo Bay), annesi ise başarılı koşulara imza atmış Win River Girl (Win River Win- Gülseç) olan yavru tay üniversitenin yeni gözdesi. Üniversite bünyesinde yetiştirilen ilk tay açık artırmayla satılırken, bu yıl dünyaya gelen yavru tay ise 1 yaşını bastığında müzayedeye çıkarılacak. Yetiştirilen taylar açık artırmada 30 ila 150 bin lira arasında fiyatlarla satılıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yiğit Tepeoğlu, "Biz okul olarak 2018 yılında yarış atı yetiştiriciliğine başladık. 2019 yılında ilk tayımız dünyaya geldi. Bu tayı bu sene sattık, önümüzdeki mayıs ayında koşulara başlayacak. Bu at yarışlarda başarılı olduğu sürece üniversitemiz yetiştiricilik primi alacak. Bu yıl bir tayımız daha dünyaya geldi. Bu tay da seneye yaz aylarında satışa çıkacak. Bir atamız daha Gazi Koşusu şampiyonundan gebe. Bu tay şubat ayında dünyaya gelecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı