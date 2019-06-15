Bu sokaklar eğitim kokuyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan 67 yıllık okuldaki koridorlara, sokak isimleri verildi.

Koridorlarına sokak tabelaları yerleştirilen, "Şeyh Edebali", "Aşık Veysel", "Ahi Evran", "İstiklal Meydanı" ve "Sanat Sokağı" isimleri verilen Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Adalet, Büro Yönetimi, Harita ve Kadastro, Muhasebe ve Finansman alanlarında eğitimler veriliyor.

Okulun müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulumuzun ilk sokağı Şeyh Edebali Sokağı. Öğrencilerimiz teneffüslerde görüşmek konuşmak ya da bilgi alışverişinde bulunacakları zaman sokak isimleri ile birbirlerine yer söyleyerek orada buluşuyorlar." dedi.

BBP'nin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da okulda eğitim gördüğünü aktaran Aydoğan, "Öğrencilerimizin Yazıcıoğlu'nun güzel ahlakından, vatan millet sevgisinden ve cihan mertliğinden istifade etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA