Bu sergide fotoğraftan çok ötesi var

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Down Kardeşliği Derneği iş birliğiyle düzenlendiği ve 7 down sendromlu gencin çektiği fotoğraflardan oluşan 'Bizim Gözümüzden' adlı sergi ziyarete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Down Kardeşliği Derneği iş birliğiyle düzenlendiği ve 7 down sendromlu gencin çektiği fotoğraflardan oluşan 'Bizim Gözümüzden' adlı sergi ziyarete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, bu kez Bursa Down Kardeşliği Derneği iş birliğiyle farklı bir fotoğraf sergisine imza attı. Down sendromlu gençlerin "Hayatı Fotoğrafla" ekibi ile çektikleri "gülümse, öz çekim ve en sevilenler" temalı fotoğrafları Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde sergileniyor. Down sendromlu 7 gencin geçtikleri toplam 95 eserin yer aldığı sergi Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Engelliler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı ve Down Kardeşliği Derneği Başkanı Gülay İbiloğlu'nun da katıldığı törenle ziyarete açıldı. Açılış kurdelesini protokol mensupları ile birlikte kesen down sendromlu fotoğraf sanatçıları, sergiyi gezen davetlilere çektikleri resimleri gösterdi. Sanatseverlere fotoğraftan çok ötesini sunan sergi 19 Marta kadar ziyaret edilebilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı