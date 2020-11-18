AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: "Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: "Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi...

18.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:09

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: "Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi haline dönüşecek" AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi haline dönüşecek" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: "Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi haline dönüşecek"

ANKARA - AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi haline dönüşecek" dedi.

Çelebi, TBMM'de açıklama yaptı. Çelebi, 1071 yılında Sultan Alparslan'ın Malazgirt Muharebesi'nde fethettiği bölgenin içinde Ağrı'nın da bulunduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her sene Ahlat'ta, Malazgirt'te yapılan kutlamaların farklı bir versiyonunu Ağrı'ya taşımak istiyoruz. Bu amaçla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bir ziyaret gerçekleştirdik ve Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Sayın Meclis Başkanı Mustafa Şentop bu önerimize sıcak baktı" ifadelerini kullandı.

Çelebi, Ağrı Valisi ile kent merkezinde 26 dönümlük bir arsanın bu proje için tahsisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu alana TBMM'nin bir evini, Selçuklu mimarisi ile yapılabilecek bir kütüphane ve diğer sosyal donatılarla birlikte inşa etmeyi planlıyoruz. Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'a ilimize gösterdiği ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi haline dönüşecek. Ağrı kentimiz doğal güzelliklerinin yanı sıra yer altı zenginliğine de sahiptir" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: 'Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi...
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: 'Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi...
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: 'Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi...
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: 'Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

İlgili Haberler

AK Partili Çelebi: 'Ağrı'ya TBMM Evi yapılacak'
AK Partili Çelebi: "Ağrı'ya TBMM Evi yapılacak"
Son dakika haber! Milletvekili Çelebi: 'Ağrı'ya yeni sağlık yatırımları kazandırdık, hayırlı olsun'
Son dakika haber! Milletvekili Çelebi: "Ağrı'ya yeni sağlık yatırımları kazandırdık, hayırlı olsun"
Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi
Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfi Elvan İlham Aliyev Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Berk Oktay Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Mert Günok Abdullah Avcı Lewis Hamilton Malcolm Thomas
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi: "Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettik. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi... - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 16:10:36. #1.14#
title