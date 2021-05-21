Bu pozlar 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı

Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in küçük kardeşi olan Kylie Jenner, paylaştığı fotoğrafla rekor kırdı. Tanga bikinili karelerini yayınlayan yıldız, 10 dakikada 1 milyon beğeni aldı. İşte detaylar...