Bu pazarda satılan ürünler hem doğal hem yöresel
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Bu pazarda satılan ürünler hem doğal hem yöresel

İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici - Haberler | Yerel

Bu pazarda satılan ürünler hem doğal hem yöresel Yöresel pazar sadece ilçe içinden değil ilçe dışından da yoğun ilgi görüyor Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde genelde hafta sonları kurulan 'Yöresel Ürünler Pazarı' özellikle satılan doğal ürünler ve uygun fiyatlarından dolayı ilçe dışından...

Bu pazarda satılan ürünler hem doğal hem yöresel

Yöresel pazar sadece ilçe içinden değil ilçe dışından da yoğun ilgi görüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde genelde hafta sonları kurulan 'Yöresel Ürünler Pazarı' özellikle satılan doğal ürünler ve uygun fiyatlarından dolayı ilçe dışından yoğun ilgi görüyor.

Şuhut Pazar Mahallesi'nde kurulan Yöresel Ürünler Pazarı'nda, ilçede yapılan peynir, yoğurt, kaymak gibi geleneksel ürünler satılıyor. Pazarcı esnafı evlerinde yaptıkları ürünleri satmak için sabah erken saatlerden akşama kadar tezgahlarının başında bekliyor. Müşteriler ise uygun fiyata yerli ve yöresel ürünler almak için pazarın yolunu tutuyor. Pazarda doğal peynir 25, kese yoğurt 35, 40, tabakta kaymak ise 15 ile 20 TL arasında alıcı buluyor.

Pazar esnaflarından Medine Dursun, satışların iyi olduğunu ancak fiyatların düşük olduğu için para kazanmadıklarından şikayet etti. Dursun, "Sattığımız ürünler ucuz ama yem gibi aldığımız hammedeler ise pahalı. Pazar için saat 05.00'de kalkıyoruz. İneği sağana kadar saat 06.00 oluyor. Sonrada çıkıp buraya geliyoruz" dedi.

Ömer Sarıkıl'da isimli esnaf ise yöresel ürünleri satmak için sabahtan akşama kadar pazarda olduklarını kaydederek, ürünlerin fiyatının piyasaya göre iyi olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, pazara ilçe içinden olduğu gibi ilçe dışından da yoğun ilgi olduğu öğrenildi.

Bu pazarda satılan ürünler hem doğal hem yöresel
Bu pazarda satılan ürünler hem doğal hem yöresel
Bu pazarda satılan ürünler hem doğal hem yöresel
Bu pazarda satılan ürünler hem doğal hem yöresel

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dikici

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