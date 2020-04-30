"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli korona çağrısı
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"Bu noktaya gelmek kolay olmadı" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli korona çağrısı

30.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş olduğunu, iyileşen hasta sayısında ise artışın devam ettiğini belirten Koca, "Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 42 bin 4 test yapıldı ve 2 bin 615 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 93 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 174'e, toplam vaka sayısı ise 120 bin 204'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısındaki artış son 24 saatte 4 bin 846 artarak 48 bin 886'ya yükseldi.

'Bu noktaya gelmek kolay olmadı' diyen Baka Koca'dan vatandaşlara önemli çağrı

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: TEDBİRDE ISRARCI OLALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu. Bakan Koca, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım" ifadelerini kullandı.

'Bu noktaya gelmek kolay olmadı' diyen Baka Koca'dan vatandaşlara önemli çağrı
'Bu noktaya gelmek kolay olmadı' diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli korona çağrısı

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