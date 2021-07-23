Bu Neyin Tavası Mithrain bölümü ile karşınızda!
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Bu Neyin Tavası Mithrain bölümü ile karşınızda!

Bu Neyin Tavası Mithrain bölümü ile karşınızda!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sunucu KendineMüzisyen ve Mithrain'in de konuk olduğu Bu Neyin Tavası yepyeni bir bölümü ile karşınızda!

Ana sunucu Kendine Müzisyen ve Mithrain'in de konuk olduğu Bu Neyin Tavası Mithrain bölümü ile karşınızda.

Geçtiğimiz bölümde hayatında ilk defa PUBG maç galibiyeti alan KendineMüzisyen, Mithrain ile yeni bir galibiyet daha alıyor. Videoda alınan galibiyetin yanı sıra birbirinden güzel ve eğlenceli anlara tanıklık ediyoruz. Video 3 bölümden oluşuyor, bu bölümler ise sırasıyla "Giriş ve Sohbet, Pro VS Noob ve Terleten Sorular" olarak belirlenmiş.

Giriş bölümünde PUBG: NEW State ve oyuna yeni eklenen harita Taego'dan bahsediliyor. Tabii ki konuk KendineMüzisyen olunca komedi de işin içine giriyor.

Pro vs Noob bölümünde ise KendineMüzisyen hayatının muhtemelen ikinci PUBG maç galibiyetini alıyor. Sadece 1 kill alan KendineMüzisyen bu anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmiyor. Ayrıca Kendine Müzisyen, geçen bölümde olduğu gibi bu oyunu da ölerek tamamlıyor.

Son bölüm olan Terleten Sorular bölümünde ise gerek oyun içinden gerek kişisel hayattan birçok soru Mithrain'e yöneltiliyor.

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Kaynak: Playerbros

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