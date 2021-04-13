BU MAHALLEDE YAŞAYANLAR 25 YILDIR 'PİLAVA PİLAVA' DENİLEREK, SAHURA KALDIRILIYOR

Bursa'da, Emir Sultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yaklaşık 70 yıldır sahurda davul çalınmıyor.

Bursa'da, Emir Sultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yaklaşık 70 yıldır sahurda davul çalınmıyor. 25 yıldır mahalle sakinlerini 'pilava, pilava' diye bağırılarak, sahura kaldıran Feridun Karabıyıkoğlu, "Mahallenin yerlileri bu geleneği biliyor ama sonradan taşınanlar bizi pilavcı sanıp sipariş veriyorlar" dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi ve camisinin olduğu, aynı zamanda kendi adının verildiği Emir Sultan Mahallesi'nde, yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Mahalle sakinleri, Hz. Muhammed'in soyundan gelen ve Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid'in damadı olduktan sonra 'Emir Sultan' olarak anılan Muhammed bin Ali El Hüseyni el Buhari'ye duyulan saygıdan dolayı, sahurda davul çalmak yerine, "Pilava, pilava" diye bağırılarak uyandırılıyor. 25 yıldır zilleri çalarak mahalleliyi sahura uyandırdığını belirten Feridun Karabıyıkoğlu, "Burada 'pilava, pilava' diye bağırılıyor. 25 sene oldu devamlı 'pilava' diyerek mahalleliyi sahura kaldırıyoruz. Emir Sultan Hazretleri peygamber soyundan gelen bir zat, onu rahatsız etmemek için böyle bir şey yapıyoruz. 70 yıllık bir gelenek bu. Emir Sultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı o zamandan beri hep 'Pilava, pilava' diyoruz" dedi.

'YENİ TAŞINANLAR BİZİ PİLAVCI SANIP, SİPARİŞ VERİYORLAR'

Mahallenin eski sakinlerinin bu geleneği bildiğini ifade eden Karabıyıkoğlu, "Mahalleye yeni taşınanlar 'Pilavcı, bize pilav ver' diyorlar. Kendimizi ve bu geleneği anlattığımız zaman şaşırıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı