Bu mahallede davul çalınmıyor

Bursa'da Emirsultan hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yüzlerce yıldır ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor.

Bursa'da Emirsultan hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yüzlerce yıldır ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor. Mahallede davul çalanların tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden ötürü yıllardır bu mahalleli 'pilava pilava' diye zillere ve kapılara vurularak sahura kaldırılıyor.

Merkez Yıldırım İlçesi'nde bulunan Emirsultan Hazretleri'nin Türbesi ve camisinin olduğu ve kendi adının verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Rivayete göre; önceleri davul çalan bir kişi, gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta kalktığını söyledi. Benzer olayların yaşanması üzerine Emirsultan'da sahur vakti davul çalınmıyor. Nüfusu 15 bini geçen Emirsultan Mahallesi'nde vatandaşları 'Pilava pilava' diye seslenerek kaldıran mahallenin davulcusu, mahalle sakinlerinin gelenekten memnun olduğunu ve eski evlerin yerini yeni binalar aldığı için zillere basarak vatandaşları sahura kaldırdığını söyledi.

50 senedir Emir Sultan Mahallesi'nde ikamet eden Emir Sultan Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydinli,"Bu mahalleye taşındığımda davul çalınmıyordu, bizden öncekilere de sorduğumuzda Emir Sultan'da davul çalınmıyordu. Emir Sultan Hazretleri Peygamber torunu olduğu için buna duyulan saygıdan ötürü davul çalınmıyor, "Pilava" diye bağırıp vatandaşlar zillere basılarak sahura davet ediliyor. Bu mahallede davul çalma geleneği bulunmuyor" diye konuştu.

Gelenekle ilgili rivayetleri anlatan Aydinli, "Rivayetler bize de anlatılmıştı, davul çalan davulcuların davulları patlamış. Başka bir rivayete göre de davul çalan davulcuyu buradan savurup Yıldırım Beyazıt Camisine kadar atıldığı anlatıldı hep. Ben 50 senedir buradayım ama benden önceki büyüklerimize de sorduğumuzda uzun zamandır gelenek olarak devam ettiriliyor, davul çalınmıyor. Hatta sünnet ve düğün cemiyetlerinde hiç bir şekilde çalgı aletleri çalınmıyor" dedi.

Emirsultan Hazretleri kimdir?

Osmanlıların kuruluş devrinde yaşayan, tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf. İsmi, Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhara olup, lakabı Şemsüddin'dir. 770 (m. 1368) senesinde Buhara'da doğdu. 833 (m. 1430) senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etmiştir. Türbesi, Bursa'da kendi ismiyle anılan caminin yanındadır. Türbesini ziyaret edenler, mübarek ruhundan feyz almaktadırlar. Seyyid olup, soyu Hazreti Hüseyn'e dayanır.Çeşitli ilimlerde söz sahibi olan Emir Sultan, dinin emirlerini yerine getiren nadir insanlardandı. Alim ve ilim menbaı olan ve Buhara'da yetişen Emir Sultan, ilim öğrenmek için Mekke ve Medine'ye gitti. Hac vazifesini yerine getirdikten sonra, niyeti Medine'ye yerleşmekti. Ancak orada gördüğü bir rüya üzerine, fikrini değiştirdi ve Bursa'ya yerleşti. Ona, Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için "Emir Buhari", Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olduktan sonra da "Emir Sultan" denilmiştir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı