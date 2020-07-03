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Bu konser sağlık kahramanları için

Bu konser sağlık kahramanları içinMERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrenicisi 'Türk Pavarotti?

03.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:41

Bu konser sağlık kahramanları için

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrenicisi 'Türk Pavarotti? olarak anılan İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Hakan Aysev ile soprano Funda Uyanık, pandemi sürecisinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının ücretsiz olarak katılacağı bir konser veriyor.

Marina Amfitiyatro'da 4 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da gerçekleşecek olan 'Akdeniz Esintileri' konserin solistliğini, MDOB solist sanatçısı ve Başrejisörü soprano Funda Uyanık ve dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrenicisi 'Türk Pavarotti' olarak anılan, uluslararası birçok operada görev alan İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı tenor Hakan Aysev yapacak. Konserde MDOB sanatçılarından Rufina Usmanova (piyano), Muzaffer Yoluk (klavye) ve Ziya Arman (bas gitar), konuk sanatçı olarak ise Ferit Poyraz (gitar) ve Kadir Taşur (davul) solistlere eşlik ediyor. Etkinliğin bale sanatçıları ise Miray Boyacıoğlu, Meltem Ayar, Yusuf Ozan Demirbaş ve Risa Ochia da görev alacak. Bir saat sürecek olan konserde, napolitenler, tangolar ve Akdeniz ezgilerinden oluşan eserler yer alıyor. MDOB, kurum davetiye başvurusunda bulunacak olan ilk 30 sağlık çalışanını ücretsiz olarak konserde ağırlayacak.

SEYİRCİLER DANS EDEBİLECEK

Konseri provası sürerken, tenor Hakan Aysev, bir Çukurova çocuğu olarak memleketi Mersin'de konser vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Mersin seyircisi benim için çok enteresandır. Birçok açık hava konseri yaptım. Her seferinde inanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir yürek birlikteliği yaşadım. Bu konseri geçen yıldan soprano Funda Uyanık ile birlikte planlamıştık ancak pandeminden dolayı ertelemek zorunda kaldık. Her şerde bir hayır vardır, bu konserin de ertelenmesi sanki iyi oldu. Belki biraz azaltılmış bir seyirci ile olacağız ama Akdeniz Esintileri diye çok güzel bir repertuar hazırladık. Bize ve Akdeniz'e ait olan şarkılar, napoliten, daha popüler, içimizi sızlatan çok özel şarkılar olacak. Tipi bir opera konseri olmayacak, seyirciler belli bir süre sonra kalkıp dans bile edebilecek" dedi.

KONSERE DAVET

MDOB solist sanatçısı ve Başrejisörü soprano Funda Uyanık da, uzun süre pandemi döneminin ardından seyirci ile buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Çok güzel, keyifli bir konser olmasını arzuluyoruz. Pandeminin gündemine uygun olarak, tüm tedbirlerimizi alarak seyircilerimizi bekliyoruz. MDOB olara Hakan Aysev ile güzel bir konsere imza atmak istiyoruz. Tüm seyircilerimizi ve özellikle sağlık çalışanlarımızı konserimize bekliyoruz" diye konuştu.

Bu konser sağlık kahramanları için

Kaynak: DHA

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