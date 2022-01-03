Bu kez spor salonunda değil mutfakta buluştular

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti ile bir birlikte mutfağa girerek pizza yaptı. Gündem bu kez İtalyan mutfağı olsa da ikili yine de spora kayıtsız kalamadı.

Her fırsatta voleybol sahalarında bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, bu kez mutfakta buluştu. Birlikte pizza yapan ikilinin gündemi ise İtalyan mutfağı ve spordu. Bakan Kasapoğlu ve Guidetti İstanbul'da bir pizza restoranında buluştu. Bakan Kasapoğlu'na İtalyan mutfağı denilince akla ilk gelen yemeklerden olan pizzanın tarifini veren Guidetti, pizza yapımının püf noktalarını anlattı. Başarılı antrenör lezzetli bir pizzanın sırrının domates sosunda olduğunu anlattı. Evinde de sık sık pizza yaptığını dile getiren Guidetti ile Bakan Kasapoğlu, birlikte hamur açtı.

Giovanni Guidetti'nin 'Hamuru kızım gibi kalp şeklinde açıyorsunuz' sözüne Bakan Kasapoğlu gülerek, 'kalp önemli' karşılığını verdi. Malzemeleri eklenen pizzaları ikili birlikte kürekle fırına sürdü. Pizzalar pişerken ikili hararetli bir sohbete daldı. Bakan Kasapoğlu'nun sorularını içtenlikle yanıtlayan tecrübeli teknik adam, voleybola olan ilgisinin babasının voleybol antrenörü olması sebebiyle çok küçük yaşlardan itibaren başladığını söyledi.

Giovanni Guidetti, Bakan Kasapoğlu'nun 'sporda sürdürülebilir başarının sırrı nedir' sorusuna, "Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çabalamak. Farklı karakterler ve insanlardan kurulu takım sporlarında orta noktada buluşmak her zaman mümkün olmuyor. Bunu mümkün kılmak benim yani koçun görevi. Bir koçun rolü tam olarak budur. Herkesi ortak bir noktada buluşturup aynı amacı ve arzuyu aşılamak. Eğer herkeste bu bağlanma duygusunu bir hayale, hedefe, takıma veya kulübe bir şekilde hissettirebilirseniz bütün insanların beraber çalıştığını görebilirsiniz ve başarıya ulaşırsınız" cevabını verdi.

13 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde ve çok zorlandığını ifade eden İtalyan teknik adam, "Türkçem sıfırdı ve takımda neredeyse kimse İngilizce konuşmuyordu. Antrenman bitince kayboluyor gibiydim. Yanlış yönlere gittiğimi hatırlıyorum. Hayat hiç kolay değildi. Menajerimi arayıp İtalya'ya dönmek istiyorum, bana takım bul demiştim. Sonrasında yavaş yavaş alışmaya başlıyorsunuz doğal olarak. Türk arkadaşlar edindikçe, takım da iyi gittikçe bu şehri ve insanları sevmeye başladım" dedi.

Bakan Kasapoğlu ile Guidetti arasındaki sohbet daha sonra şöyle gelişti:

Sütlaç mı, Gelato mu?

Gelato. Sormaya gerek yok.

İskender mi, pizza mı?

Pizza. Sormaya gerek yok.

Türk kahvesi mi, espresso mu?

İkisini de çok sevdiğimi söylemem gerek. Ama makinelerle yapmak daha kolay olduğu için espressoyu seçiyorum.

Kitap okumak mı film izlemek mi?

Kitap. Kitap okurken daha çok şey öğrenebilirim.

Müziksiz yaşamak mı, televizyonsuz yaşamak mı?

Televizyonu fazla açmam. Açtığımda sadece spor müsabakalarını izliyorum. Ama müziksiz yaşayamam.

Maçı 3-0 mı kazanmak, yoksa 5. sette mi kazanmak?

Beşinci sette kazandığım maçlar her zaman daha heyecanlıydı. Tabi bazen depresif de olabiliyor. 5. set. İki takımın da çok iyi mücadele ettiğini gösterdiği için 5. seti seçeceğim. 3-2 iki takımın da pes etmediğini gösteriyor. Bu keyifli sohbetin ardından sıra, pişen pizzaların tadımına geldi. Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı mantarlı pizzanın tadına bakan Guidetti, ince ve güzel bulduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu da İtalyan teknik adamın yaptığı karamalize soğanlı pizzayı çok beğendiğini belirterek Guidetti'yi tebrik etti.

(Ali Nargüner/ İHA)