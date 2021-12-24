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Bu kez direkleri çaldılar

Bu kez direkleri çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Develi ilçesinde, hırsızlar bu sefer kabloları değil telefon direklerini çaldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde, hırsızlar bu sefer kabloları değil telefon direklerini çaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesinde meydana gelen olayda, elektrik direklerini yerinde görmeyen vatandaşlar büyük şok yaşadı. Yapılan incelemelerde elektrik direklerinin sökülerek çalındığı tespit edildi. Ekipler, direkleri çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Bu kez direkleri çaldılar

Bu kez direkleri çaldılar

Bu kez direkleri çaldılar

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