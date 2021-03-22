Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi

22.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:04

Siirt'te bir araya gelen Duderan aşiretinin kanaat önderleri evlilik öncesi maddi sıkıntı yaşanmaması için başlık parasının kaldırılması kararı aldı. Aşiret liderleri kız tarafının altın talebini de sınırlandırdı.

Kent merkezinde Basret Kur'an kursunda bir araya gelen kanaat önderleri, gençlerin yuva kurabilmeleri için başlık parası ve nişan, düğün masrafları gibi şeylerin çoğunun kaldırılmasına karar verdi. Kanaat önderleri, başlık parasını kaldırarak bugünün şartlarına uygun bir şekilde geline bilezik, zincir, yüzük dahil olmak üzere toplamda en fazla 200 gram altın alınmasına karar verdiklerini söyledi.

Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi

"GENÇLERE YUVA KURMA KONUSUNDA KOLAYLIK SAĞLANIYOR"

Kanaat önderlerinin bir araya gelerek aldıkları karardan memnun olduklarını belirten Basret Kur'an kursu sorumlusu Hıfzullah Oran, alınan kararla gençlere yuva kurma konusunda kolaylık sağlayacağını söyledi. Oran, "Kanaat önderlerinin bir araya gelmesiyle çok önemli bir karar alındı. Gençlerimizin büyük bir sıkıntı yaşadığı ve evlenmelerine mani olan başlık parası, düğün masrafları gibi şeylerin çoğunun kaldırılmasına bir öncelik yapıldı ve karar alındı. Gençlerimiz evlenmek için borç altına giriyor, kredi çekiyor ve büyük sıkıntılar yaşıyordu. Bu karardan sonra inşallah bu sıkıntılar ortadan kalkacak. Başlık parasının kaldırılmasından sonra inşallah gençler daha güzel bir yuva kuracaklar" dedi.

Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi

TAKILAR 200 GRAMI GEÇMEYECEK

Gençlerin yuva kurmaları için önemli karar aldıklarını belirten kanaat önderlerinden Mehmet Tetik, amaçlarının gençlerin yuva kurup güzel bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Tetik, "Her şey dahil yüzük, bilezik, zincir altın bazında ne varsa sadece 200 gram yapmak istedik. Bir de gelinin babasına sadece 10 bin lira para verilmesinde bir karar aldık. 10 bin lirayı de kendisine teslim edeceğiz. Kendisine eşya alacak. Tatlı dediğimiz düğünden önce bizim lehçemizde şirani diyoruz tatlı bazında büyük bir masraf oluşuyor. O masrafı da kısıtlamak için bunu da tamamıyla kaldırdık. Eğer bu karara uymayan bir aşiret mensubu dese ki ben bu karara uymuyorum, ben bu kararı tanımıyorum derse aşiretteki bütün liderler olsun, mensupları olsun hiç kimse bu düğüne iştirak etmeyecek. Onu tamamıyla dışlayacağız" diye konuştu.

Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
EMO: millet uzaya çıktı biz devamke
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ŞAMAN: Bende orta asyada kanaat önderiyim !!1 ironiye atlamayın hemen
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
MARAŞLI: Çok güzel bir uygulama sebep olanlara çok teşekkür ediyorum
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Kemal Sunal Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 15:14:39. #1.16#
title