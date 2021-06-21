Bu kadarına da pes! Martı ile buzdolabı taşıdılar
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Bu kadarına da pes! Martı ile buzdolabı taşıdılar

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

İstanbul Beyoğlu'nda elektrikli scooter ile buzdolabı taşıyan dört kişi cep telefonu ile görüntülendi.

Beyoğlu Okmeydanı'nda dükkandaki buzdolabını taşımak için nakliye parası vermek istemeyen dört genç, ilginç bir yönteme başvurdu. Buzdolabını, normalde tek kişinin binmesi gereken elektrikli scooter ile taşıdı. Hatta zaman zaman bir kişi de scootere bindi. Vatandaşlar scooter ile buzdolabı taşınmasını şaşkın bakışlarla izledi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, scootere yüklenen buzdolabının sokakta taşınması görülüyor. Bir kişi scooteri kontrol ederken diğerleri de buzdolabını tutuyor.

Bu kadarına da pes! Martı ile buzdolabı taşıdılar
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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