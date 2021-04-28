Bu kadarına da pes: Kaçak kullanımı tespit için havalanan droneyi taşladılar
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Bu kadarına da pes: Kaçak kullanımı tespit için havalanan droneyi taşladılar

Bu kadarına da pes: Kaçak kullanımı tespit için havalanan droneyi taşladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dicle Elektrik, tarımsal sulama mevsiminde artan kaçak trafo kullanımını dronelerle tespit ediyor.

Dicle Elektrik, tarımsal sulama mevsiminde artan kaçak trafo kullanımını dronelerle tespit ediyor. Şanlıurfa'da 5 kaçak trafo bu yöntemle ortaya çıkarılırken, Diyarbakır'da droneye taşlı saldırı yapıldı.

Dicle Elektrik tarımsal sulama mevsiminde artan kaçak trafo kullanımına karşı drone teknolojisini kullanarak mücadele ediyor. Son olarak havadan yapılan taramalarda Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi kırsalında 5 adet kaçak trafo tespit edildi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki tarımsal sulama bölgelerinde gerçekleştirilen rutin tarama sırasında ise kaçak trafo kullanan kişiler tarafından kendilerini tespit eden droneye taşlı saldırı yapıldı.

Havadan görülmesin diye toprağa gömdüler

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Şanlıurfa İl Müdürlüğüne bağlı Enerji Kayıpları Yöneticiliği, yapılan teknik çalışmalar ve gelen bazı ihbarlar üzerine Viranşehir ilçesi kırsalında bulunan tarımsal sulama alanlarında drone ile havadan kontrol gerçekleştirdi. Kontroller sırasında ilçeye bağlı kırsal Alakonak Mahallesi'nde 5 adet kayıt dışı kullanılan trafo tespit edildi. Görüntülerde havadan tespit edilmesini önlemek için trafoların açılan çukurlara gömülerek üzerlerinin brandayla örtüldüğü dikkat çekti.

Verilen bilgiye göre toplam kapasitesi bin 150 Kilovolt amper olan kaçak trafoların yüzlerce konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte olduğu belirlendi. Buğday ve arpa ekili tarım arazilerinin sulanmasında kullanıldığı belirlenen kaçak trafolarla ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Diyarbakır'da droneyi taşladılar

Diyarbakır'da ise yine drone ile havadan yapılan taramalarda Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Mahallesi'nde şüpheli bir alana odaklanma yapıldı. Kaçak trafonun tespit edilmeye çalışıldığı sırada alanda bulunan bir kişinin koşarak gelip droneye doğru taşla saldırdığı görüntülere yansıdı. Dicle Elektrik ekiplerinin durumu fark edip hemen droneyi bölgeden uzaklaştırmasıyla cihazın hasar görmesi engellendi.

Dicle Elektrik Enerji Kayıpları Müdürü Hakan Özcan, kaçak trafo ve hat tespitlerinde en son teknolojik imkanlardan yararlandıklarını belirterek, "Bu çerçevede ihtiyaç duyduğumuz zaman sorumluluk bölgemizde havadan droneler ile kontroller yapıyoruz. Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki son çalışmalarımız bu çerçevede gerçekleştirildi. Droneler ile yer altına gömülen, çevresi duvarla örülen kaçak trafoları bile tespit etme imkanımız var. Zaman zaman engellemelerle karşılaşsak da kaçakla mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız" dedi. - DİYARBAKIR

Bu kadarına da pes: Kaçak kullanımı tespit için havalanan droneyi taşladılar
Bu kadarına da pes: Kaçak kullanımı tespit için havalanan droneyi taşladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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