"Bu kadarı da olmaz" Kar maskeli korona partisi!
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"Bu kadarı da olmaz" Kar maskeli korona partisi!

Hürriyet - Haberler | Magazin
'Bu kadarı da olmaz' Kar maskeli korona partisi!

Pandemi kurallarını yok sayan 25 kişilik grup önceki gün Maltepe'deki lüks bir villada özel parti düzenledi.

Pandemi kurallarını yok sayan 25 kişilik grup önceki gün Maltepe'deki lüks bir villada özel parti düzenledi. Partide sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren partideki yüksek sesten komşular, şikayetçi oldu. Polis, sabaha karşı villaya gelerek partide bulunan 25 kişiye, 3 bin 150 TL ceza kesti.

Baskın sonrası villayı terk edenlerin kostümlü halleri objektife yansıdı. Polisi karşılarında gören sinirli kalabalık çıkışta, yüzlerini kapatmaya çalıştı. Olaya şahit olanlar, "Bu kadarı da olmaz" yorumları yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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