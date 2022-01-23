SİVAS (İHA) - - Bu işletmedeki kediler çok mutlu

Sivas'ta bir işletme sahibi 15'e yakın sokak kedisine kapısını açarak beslenmelerini üstlendi

SİVAS - Sivas'ta bir işletme sahibi 15'e yakın sokak kedisine kapısını açarak beslenmelerini üstlendi.

Yazın piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından beslenen kediler kış aylarında barınma ve beslenme sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Sivas'ta sokak kedilerine kapılarını açarak bu problemin üstesinden gelmeye çalışan işletme sahibi yüreklere dokunuyor. Kediler işletmede bulunan sobaların altında hem ısınıyor hem de karınlarını doyuruyor. Müşterilerinde yoğun ilgi gösterdiği kediler bu ilginin keyfini çıkarıyor.

"Sayıları her geçen gün artıyor"

İşletme Sahibi Yunus Yıldız, kedilerin iş yerinde maskot haline geldiğini belirterek, "Bu kediler zaten parkta yaşayan kediler. Piknik yapanlar özellikle bunları beslediği için yaz aylarında yiyecek bulmakta zorlanmıyorlar. Fakat kış aylarında hem havanın soğuması hem piknikçilerin olmaması bu kedilerin beslenme problemini ortaya çıkarıyor. Bizim kafemizde de sobalarımız olduğu için müşterilerimizin bulunduğu bölmelere giriyorlar. Müşterilerimiz de onları besliyor hem de bizim bulunduğumuz alana gelip soba başında ısınıp aynı zamanda beslememiz de bizi mutlu ediyor. Bu hayvanlara da böylelikle destek oluyoruz. Şu anda yaklaşık 10-15 taneye yakın kedimiz var ama bu sayı her geçen gün artıyor. Şu anda kafemizin maskotları. Müşterilerimizde çok seviyor, tabi korkan müşteriler de var ama genel itibariyle buraya gelen müşterilerimiz kedileri hem seviyor hem de besliyorlar. Olumlu tepkiler alıyoruz onlar içinde bir zevk haline geldi" dedi.

"Bizi çok mutlu ediyor"

İşletmeye müşteri olarak gelen Hakan Can, kedilerle güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek, "Devamlı bu kafeye geliyoruz, kedilerde burada oluyorlar. Burada sobalar olduğu için ısınmak için geliyorlar. Kendi yediklerimizden de veriyoruz. Bir sürü kedi var, birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Bizi çok mutlu ediyor" dedi.