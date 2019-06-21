Bu ikisiyle arasında ne bağ var?

BILD gazetesi, Stephan E.'nin Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'la Kassel'de Halit Yozgat cinayetinden birkaç gün önce bir yaş günü partisine katıldığını yazdı. 2006'da neonazi örgüt 'Combat 18'in kurucusu Stanley R.'nin 'Bandidos' adlı kulüpte düzenlediği 30'uncu doğum günü partisindeki davetliler arasında muhtemelen Beate Zschaepe de vardı. Halit Yozgat, 6 Nisan 2006'da öldürüldü. Bu yaş günü partisinde çekilen video filmi ise savcılığın dosyasından esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Gazetenin haberine göre Stephan E., Kassel'de neonazilerin buluşma merkezi olan 'Stadt Stockholm' adlı barın da müdavimlerindendi ve burada neonazilerin elebaşlarıyla buluşuyordu. Katil zanlısı aşırı sağcı NPD partisinin Hessen Eyaleti Gençlik Teşkilatı Başkanı Bernd T. ve 'Combat 18' adlı neonazi örgütün elebaşlarından Stanley R.'yi de burada tanıdı.

BEATE'YLE BARA GİDİYORDU

Bernd T.'nin NSU elebaşı Beate Zschaep'yle çok sıkı bağları vardı. Barın işletmecisi Claudia Hauck'un gazeteye verdiği bilgiye göre Bernd T., 'Stadt Stockholm' barına Beate Zschaepe'yi de birlikte getiriyordu. Bernd T., NSU davasının önemli tanıkları arasındaydı ve NSU elebaşlarını tanıdığını, fakat örgütten haberi olmadığını iddia etti. Neonazi 'Sturm 18 Cassel' örgütü kurucusu Bernd T. adam öldürme, yaralama, tecavüz, ruhsatsız silah suçlarından defalarca hapse girdi ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktı.