Bu hızla ortada koronavirüs kalmaz! Bakan Koca, aşılamadaki son rekoru verdi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde kritik öneme sahip olan aşılamada her gün yeni bir rekor kırılıyor. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren Bakan Koca, "1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan" paylaşımını yaptı.

Koronavirüsle mücadelede aşılama önemli yer tutarken ülkemizde günlük yapılan aşı miktarı rekor kırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatlik aşılama miktarını paylaşıp yeni rekoru verdi.

AŞILAMADA YENİ REKOR GELDİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" dedi.

TOPLAM DOZ MİKTARI 36 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Haziran saat 00:15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 935 bin 83, ikinci doz 13 milyon 932 bin 227 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 867 bin 310'a ulaştı. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 arttı.

İLLERE GÖRE AŞILAMADA SON DURUM

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 948 bin 763, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 273 bin 519 olmak üzere toplamda 6 milyon 221 bin 282, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 872 bin 112, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 170 bin 285 olmak üzere toplamda 3 milyon 42 bin 397, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 484 bin 742, ikinci doz aşı sayısı 954 bin 54 olmak üzere toplamda 2 milyon 438 bin 796 doz olarak kayıtlara geçti.