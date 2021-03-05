Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hafta sonu yasakları hangi illerde kalktı?
Normalleşme ile birlikte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hafta sonu yasakları hangi illerde kalktı?
Sokağa çıkma yasağı akşam kaçta başlıyor? Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hafta sonu yasakları hangi illerde kalktı?
BU HAFTA SONU TEKEL BEYİLER AÇIK MI?
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Cumartesi tekel bayiler İstanbul'da açık. Alkol satışı ile ilgili açıklama yapılamadı.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.