Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hafta sonu yasakları hangi illerde kalktı?

Normalleşme ile birlikte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hafta sonu yasakları hangi illerde kalktı?