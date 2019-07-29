29 Temmuz 4 Ağustos haftası burç yorumları

KOÇ : Bu hafta bekarlar yeni bir aşka yelken açabilir, evliler çocuk haberi alabilir, çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Borsa ve spekülatif yatırımlarda ise risk var. Sanatsal hobilerle ilgilenebilirsiniz. Kariyere odaklanmak yerine, daha çok ailenize vakit ayırmanız daha iyi olabilir.

BOĞA : Yeni ay etkisiyle, ev alabilir veya taşınabilirsiniz. Ailenizle daha çok vakit geçirebilirsiniz. Aileden birinin veya sizin kalp rahatsızlığınız olabilir. Temkinli olmakta fayda var. Bu hafta aşk ve para konularında da ani olaylar gelişebilir. Emek verdiğiniz işlerle ilgili olumlu gelişmeler yolda.

İKİZLER : Kardeş veya yakın akrabalarla vakit geçirebilir, yeni bir elektronik cihaz veya araba alabilirsiniz. Bazılarınız yolculuğa çıkabilirler.Hayatınızda otorite konumunda olan insanlarla sorun yaşayabilirsiniz. Bir anlaşmanız son anda iptal olabilir. Hafta sonuna doğru ani olaylar gelişebilir.

YENGEÇ : Maddi konuların ön planda olacağı bir hafta. Eş veya ortağınızla, sorumluluklar nedeniyle hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Maddi konular nedeniyle ani tartışma çıkabilir. Sakin kalmakta yarar var. Kendinizi adadığınız konularda ise; yolunuz açılabilir. İstediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz.

ASLAN : Kendinize ve dış görünümünüze odaklanabilirsiniz. Aşk ve para ile ilgili konularda duygusal davranarak yanılabilirsiniz. Kalp ve kemik sağlığına çok dikkat etmelisiniz. Çalışanlar, emek verdikleri konularda istedikleri maddi imkanlara kavuşabilirler. Olumlu ani gelişmeler olabilir.

BAŞAK : Biraz içe dönük olabilirsiniz. Sevgilinizle veya çocuğunuzla, geçmişten gelen sorunlar nedeniyle tartışma riskine dikkat. Aileden bereketli bir maddi yardım alabilirsiniz. Bazı başaklar ise istediği evi uygun fiyata alabilirler. Sevgi ve maddi anlamda yaralarınızı sarma fırsatı mevcut.

TERAZİ : Arkadaşlarınızla ve sosyal etkinliklerle dolu bir hafta olabilir. Aile büyüklerinden birinin kalp rahatsızlığı çıkabilir ve onunla ilgilenmeniz gerekebilir. Arkadaş veya kardeşten gelecek destekle eşiniz veya ortağınızla olan sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanabileceksiniz.

AKREP : Uzun bir yolculuğa çıkabilir, hukuk veya eğitim konularına yoğunlaşabilirsiniz. Kardeşlerinizle emek vererek, ortak işlerinizin üstesinden gelebilirsiniz. Eğer sorumluluktan kaçarsanız aile büyükleriyle sorun yaşayabilirsiniz. Bu hafta gıda veya gaz zehirlenmesine karşı dikkatli olmalısınız.

YAY : Ek kazançlar ve ödemeler ön planda. Devam eden bir rahatsızlığı olanlar, başarılı bir ameliyatla, dertlerine derman bulabilirler. Eşinizle uzun yolculuğa çıkabilir, hukuki konulara odaklanabilirsiniz. Çocuğunuz veya sevgilinizden kaynaklı ani masraflar çıkabilir. Hafta sonu kazancınız artabilir.

OĞLAK : Ortaklı konular haftanın ana teması. Evlilik kararı alabilirsiniz. Geçmişte emek verdiğiniz konular sayesinde ve enerjinizi doğru kullanarak yaralarınızı sarabilirsiniz. Ancak sorumluluğundan kaçtığınız konularda ise, ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Gıda zehirlenmesine karşı dikkatli olmalısınız.

KOVA : Gündelik yaşam ve sağlık konuları gündeminiz olabilir. Kalp sağlığına ve zehirlenmeye dikkat etmelisiniz. Maddi ve sevgi anlamında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal çevreniz sayesinde maddi kazancınızda artış olabilir. Olaylara farklı bakarak, çözüm üretme şansınız yüksek.

BALIK : Günlük işler, evcil hayvan veya sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kalp sağlığına ve zehirlenmelere karşı dikkatli olmanız gereken bir hafta. Bekarlar yeni ay etkisiyle sevgili bulabilir, evliler çocuk konularında olumlu gelişmeler yaşayabilirler. Ailenizle duygu dolu zamanlar geçirebilirsiniz.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir.

Burçlar sadece %20 sonuç verir.

Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.

Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç