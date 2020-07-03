Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (3 Temmuz)
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Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (3 Temmuz)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (3 Temmuz)
03.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:59

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e sadece bir adet teknolojik ürün geldi.

Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

Dijitsu marka televizyon fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmekte. 43 inç 1920x1080 full HD çözünürlüğündeki cihaz 1.399 TL'den mağazalarda müşteriler ile buluşuyor.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 marketlere bu hafta pek çok teknolojik ürün geldi. Televizyondan USB belleğe kadar uygun fiyatlı ürünler mağazalarda yerini aldı.

Hi Level HL43DLK13-TNR 43" FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV

Dahili uydu alıcısı, dahili Wi-Fi bağlantısının yanında 3 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri ile keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayan Hi Level HL43DLK13-TNR 43" FHD Uydu Alıcılı Android Smart Led TV bu haftanın cazip teknolojik ürünleri arasında yerini alıyor. 2 yıl Sunny garanti kapsamındaki ürün 1.549 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

Samsung Galaxy Buds ve dahası

Şık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat geçen Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık, 252 mAh kılıf pil gücü ve 58 mAh kulaklık pil gücüne ilave olarak kutudan çıkarır çıkarmaz Android ve İOS telefonları ile eşleşme, çağrı cevaplama ve mikrofon özellikleriyle de ilgi çekiyor. 2 yıl garantisi bulunan ürün 499 TL fiyatıyla 2 Temmuz haftasında raflarında yerini alıyor.

Piranha 2281 Spor Bluetooth Kulaklık ise koşu ve spor hareketleri için ensede kalan ergonomik tasarımı, mikrofon ve telefonla görüşme özelliği ve 2 yıl garantisiyle sadece 39,95 TL'den satışa sunuluyor.

Logitech MK220 Kablosuz Klavye&Mouse Seti, Türkçe Q klavye, 2.4 GHz kablosuz güvenilir menzil ve USB bağlantı noktası ile kullanma kolaylığı sağlayan set, 2 yıl garantisiyle 119 TL'den alıcıların beğenisine sunuluyor.

Logitech'in bir diğer ürünü M171 Kablosuz Mouse ise kaçırılmayacak bir ürün. Uygun fiyatının yanı sıra 2 yıl garantisi olan ürün, 54,95 TL fiyatı ile A101 marketlerinde satışta.

Önemli belgeler ve fotoğraflar Sandisk 64 GB USB 3.0 Bellek ile güvenle saklanıyor. Sadece 64,95 TL olan ürün 2 yıl garantisi ile belgelerini garanti altına almak isteyenler için A101 marketlerinin raflarında.

A101 mobil uygulamasını hemen aşağıdan indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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