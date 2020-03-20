Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (20 Mart)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (20 Mart) - Haber
a101, Teknoloji

Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (20 Mart)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta&

20.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:33
Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (20 Mart)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101'e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım.

BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor. Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta pek çok ürün ile karşımıza çıkan BİM bu hafta 3 teknolojik ürün ile karşımıza çıktı.

HP Notebook

15.6 inçlik HP marka notebook BİM mağazalarında yerini aldı. Cihazda 4 GB RAM, 256 GB SSD, Tümleşik AMD Radeon R5 Grafik Kartı bulunmakta. Dizüstü bilgisayar 1.899 TL'den satışta.

USB Şarj Kablosu 3'ü 1 Arada

1.2 m uzunluğa sahip olan üçlü şarj kablosu 19.90 TL'den mağazalarda yerini aldı.

2'li Araç USB Çakmak Şarjı

Çalışma voltajı 12V/24V olan ikili çakmak şarjı 12.90 TL'den satışa sunuldu.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta pek çok teknolojik ürün ile karşımıza çıkan A101, bu hafta da pek fazla teknolojik ürün satışa sundu.

Hi Level 49" Ultra HD Android Smart Led TV

Dahili Wİ-Fi ve Ultra HD uydu alıcılı HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV, 2 yıl Sunny garantisi ile A101 müşterilerine 2.099 TL 'den satışa sunuluyor.

Hi Level HL40DLK13-TNR 40" Full HD Android Smart Led Tv/ Samsung Galaxy A2 Core

A101'de 1.349 TL'den satışa çıkan HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı Led TV, 3 HDMI girişi, 2 USB girişi, USB media player ve bir çok özelliğinin yanı sıra 2 yıl Sunny garantisiyle alıcıları ile buluşuyor.

729 TL den satışa sunulan Samsung Galaxy A2 CORE cep telefonu. 5" qHD TFT ekran, 1.6 GHz Joshua Octa-Core işlemci, 1 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ile dikkat çekiyor. Özgün tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle, 2 yıl Samsung Türkiye garatisi olan ürün, 2600 mAh pil kapasitesi ile de günlük yaşamda her an ulaşılabilir olunmasını sağlıyor.

Harici Disk, Akıllı Bileklik ve Dahası

3.0 USB ve 2 yıl garantisi olan WD 1 TB Harici Hard Disk 299 TL'den, HI-LEVEL 64 GB Smart USB Bellek ise sadece 39,95 TL'den müşterilerin beğenisine sunuluyor. cil durum SOS arama tuşu, kayıtlı numaraları telefon gibi arama/ aranma, yazılı ve sesli mesajlaşma özellikleri ve 2 yıl garantisiyle PİRANHA Akıllı Çocuk Saati, 349 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde tüketiciyle buluşuyor.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı Haber
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti Haber
Sağlıkçıları alkışlayan CHP'li Altay'ın fotoğrafındaki sağlıksız detay dikkat çekti
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Haber
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı Haber
Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Hadise Cem Yılmaz Sinan Akçıl
Spor Falcao Ersun Yanal Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (20 Mart) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:25:53. #1.14#
title