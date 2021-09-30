Sinema - Sevgili Yoldaşlar
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.
"Sevgili Yoldaşlar"
Rus sinemasının önde gelen isimlerinden Andrey Konchalovskiy'nin yönetmenliğini yaptığı "Sevgili Yoldaşlar" Türk izleyicisi ile buluşacak.
Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev, Yuliya Burova ve Sergei Erlish'in başrollerinde oynadığı film; Sovyetler Birliği tarihinin kanlı sayfalarından birini aralamayı amaçlıyor.
1962'de geçen film, Rusya'nın Novoçerkassk şehrinde gerçekleşen işçi katliamını merkezine alıyor.