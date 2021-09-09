Sinema - Kara Kutu
Fragman "Kara Kutu" Pierre Niney, Lou de Laage, Andre Dussollier ve Olivier Rabourdin'in rol aldığı "Kara Kutu" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Fragman "Kara Kutu"
Pierre Niney, Lou de Laage, Andre Dussollier ve Olivier Rabourdin'in rol aldığı "Kara Kutu" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Yann Gozlan'ın yönetmenliğindeki film, yeni bir uçağın içerisinde yer aldığı ölümcül bir kazanın arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan genç ve yetenekli bir kara kutu analistinin hayatını odağına alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel