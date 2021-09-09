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Sinema - Kara Kutu

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Fragman "Kara Kutu" Pierre Niney, Lou de Laage, Andre Dussollier ve Olivier Rabourdin'in rol aldığı "Kara Kutu" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Fragman "Kara Kutu"

Pierre Niney, Lou de Laage, Andre Dussollier ve Olivier Rabourdin'in rol aldığı "Kara Kutu" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Yann Gozlan'ın yönetmenliğindeki film, yeni bir uçağın içerisinde yer aldığı ölümcül bir kazanın arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan genç ve yetenekli bir kara kutu analistinin hayatını odağına alıyor.

Sinema - Kara Kutu
Sinema - Kara Kutu
Sinema - Kara Kutu
Sinema - Kara Kutu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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