Sinema - İki Aşığın Ölümü
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Sinema - İki Aşığın Ölümü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

2020 Sundance Film Festivali'nin favorileri arasında gösterilen "İki Aşığın Ölümü", özellikle başrolündeki, "Convergence", "Spectral" ve "Lethal Weapon" dizisinden hatırlanan Clayne Crawford'ın güçlü performansıyla ve düşük bütçesiyle, bağımsız bir yapım olarak vizyonda izleyici karşısına çıkıyor.

Robert Machoian'ın yönettiği ilk uzun metrajlı film olan yapım, ayrılık kararı alan bir çiftin hayatına odaklanıyor.

Sinema - İki Aşığın Ölümü
Sinema - İki Aşığın Ölümü
Sinema - İki Aşığın Ölümü
Sinema - İki Aşığın Ölümü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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