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AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 5 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 5 film vizyona girecek. Ferit Karol'un yönettiği, Murat Kılıç ve Gülçin Kültür Şahin'in başrollerini paylaştığı "Kumbara" Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Orhan 38 yaşında bir aile babasıdır. Bir yandan ev kazası yüzünden komaya girmiş annesiyle ilgilenirken, bir yandan da kefil olduğu arkadaşı ortadan kaybolduğu için üzerine kalan borcu kapatmakla uğraşır. Bu süreçte ailesiyle de arası açılır ve giderek baba rolünü kaybeder. Taksi şoförlüğü gibi ek işler yaparak başka bir adam haline gelir."

SİNEMA

SİNEMA

SİNEMA

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AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri

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