BATMAN (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı, bir döneme damga vurmuş şarkıcılardan Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini anlatan "Bergen" izleyici ile buluşacak.

Zengin oyuncu kadrosu ile beyazperdede yer alacak filmde, Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşıyor.

Dram ağırlıklı biyografi türündeki yapım, birbirinden başka güvenecekleri kimsesi olmayan bir anne ve kızın hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor.

Yapımcılığını Orchestra Content'in yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Mehmet Binay ve Caner Alper üstlendi.