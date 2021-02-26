Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence

Kalabalık kongrelerin sorulduğu Bakan Koca vatandaşlara kalabalık ortamlardan uzak durmaları yönünde tavsiyelerini yinelerken, 11 Şubat'taki AK Parti Hatay kongresinden yansıyan görüntüler gündem oldu. Gençlik Kolları başkanının omuzlarda maske sallaması tepki çekerken, sosyal medyada "Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak" yorumu yapıldı.

Koronavirüs nedeniyle birçok önlem alınırken, kalabalık cenaze ve toplantıların tam olarak önüne geçilemedi. 11 Şubat'ta gerçekleştirilen Hatay İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresinden yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kongrede yaşananlar tepki çekti.

KONGRE DÜĞÜN HAVASINDA GEÇTİ

Partililer kapalı mekanı doldururken, kongrede davul ve zurnalar çalındı, şarkılar söylendi. Partililer tarafından omuzlara alınan AK Parti Defne Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özyurt eline aldığı maskeyi mendil gibi salladı. Düğün havasında geçen kongredekilerin maskesiz olması da dikkatlerden kaçmadı.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI KORONAYA YAKALANMIŞTI

Öte yandan Özyurt, kasım ayının sonlarında koronavirüse yakalanmasıyla gündeme geldi. Özyurt gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmayı başardı.

UYARILARA RAĞMEN DİKKAT EDİLMEDİ

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar sürekli olarak kapalı ortamlardan uzak durun ve sosyal mesafe kurallarına uyun uyarısı yapan Bakan Koca, dün kalabalık kongreler ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi. Aynı uyarılarını yineleyen Koca'nın yaptığı açıklamadan sonra ortaya çıkan video için "Bakan Koca bu görüntülere çok kızacak" değerlendirmesi yapıldı.