Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence

26.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:00
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence

Kalabalık kongrelerin sorulduğu Bakan Koca vatandaşlara kalabalık ortamlardan uzak durmaları yönünde tavsiyelerini yinelerken, 11 Şubat'taki AK Parti Hatay kongresinden yansıyan görüntüler gündem oldu. Gençlik Kolları başkanının omuzlarda maske sallaması tepki çekerken, sosyal medyada "Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak" yorumu yapıldı.

Koronavirüs nedeniyle birçok önlem alınırken, kalabalık cenaze ve toplantıların tam olarak önüne geçilemedi. 11 Şubat'ta gerçekleştirilen Hatay İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongresinden yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kongrede yaşananlar tepki çekti.

KONGRE DÜĞÜN HAVASINDA GEÇTİ

Partililer kapalı mekanı doldururken, kongrede davul ve zurnalar çalındı, şarkılar söylendi. Partililer tarafından omuzlara alınan AK Parti Defne Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özyurt eline aldığı maskeyi mendil gibi salladı. Düğün havasında geçen kongredekilerin maskesiz olması da dikkatlerden kaçmadı.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI KORONAYA YAKALANMIŞTI

Öte yandan Özyurt, kasım ayının sonlarında koronavirüse yakalanmasıyla gündeme geldi. Özyurt gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmayı başardı.

UYARILARA RAĞMEN DİKKAT EDİLMEDİ

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar sürekli olarak kapalı ortamlardan uzak durun ve sosyal mesafe kurallarına uyun uyarısı yapan Bakan Koca, dün kalabalık kongreler ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi. Aynı uyarılarını yineleyen Koca'nın yaptığı açıklamadan sonra ortaya çıkan video için "Bakan Koca bu görüntülere çok kızacak" değerlendirmesi yapıldı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Başbakan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 10:00:58. #1.15#
title