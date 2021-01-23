Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi

Ünlü şarkıcı Hatice, 2000 yılında Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül, Şafak Sezer, Yavuz Bingöl, Alişan, Ceylan ve şu anda hayatta olmayan Ciguli ile birlikte çekilmiş karesini Instagram'dan paylaştı. Fotoğraf üzerinden bir de açıklama yapan şarkıcı, "O dönemler çok çalışıyorduk ama dilenci gibi de para istiyorduk" itirafını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Sensiz de Yaşanmıyor'u müzik severlerin beğenisine sunan Hatice, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Hatice, 2000 yılında Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş, Yavuz Bingöl, Ceylan, Şafak Sezer, Ciguli ve Alişan gibi birçok ünlü isimle çektirdiği bir fotoğrafı yayınladı. Bir fotoğrafla takipçilerine nostalji yaşatan şarkıcı paylaşımına "Size şampiyonlar ligi fotoğrafı bırakayım. Yıl 2000 Prestij Müzik ailesi Avrupa Turnesi 'en kaliteli zamanlardı' Beni bulun" notunu düştü.

"FOTOĞRAFTAKİLERDEN SADECE ALİŞAN VE CEYLAN'LA GÖRÜŞÜYORUM"

Paylaştığı fotoğrafın ardından Snob Magazin'e açıklama yapan ünlü şarkıcı, fotoğraftaki sanatçıların birçoğuyla görüşmediğini söyledi. 21 yıl öncesinden bahseden şarkıcı, "Güzel günlerdi. Mahsun Kırmızıgül'ün ortağı olduğu Prestij Müzik dönemiydi. Mahsun Kırmızıgül o dönem patronumdu. Avrupa turnesi için fotoğraf çekimi yapmıştık. Şimdi bu fotoğrafta yer alan isimlerden sadece Ceylan ve Alişan ile görüşüyorum. Her şey eskide kaldı. İnsan bu tür fotoğrafları görünce duygusallaşıyor" dedi.

"HEM ÇALIŞMAKTAN OTURAMIYORDUK HEM DE DİLENCİ GİBİ PARA İSTİYORDUK"

Çarpıcı ifadelerine devam eden Hatice, "Şimdi nankörlük yapmak istemiyorum ama üzerimizden çuvallarla paralar kazandılar. Bir dakika k..ımızın üzerine oturamıyorduk çalışmaktan. Öyle bir sözleşme yapmışlardır ki bir şey talep edemiyorduk. Dilenci gibi para istiyorduk resmen" diyerek ağızları açık bıraktı.

Kaynak: Snob Magazin