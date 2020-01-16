: Demirtaş polemiği! Ahmet Hakan'dan "Sen de saz çaldırdın" diyen Altaylı'ya yanıt geldi

16.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:17

CHP Lideri'nin eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı'nın eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun HDP'nin eski lideri Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gitmesi sonrası başlayan tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Tiyatro oyununun akabinde, oyunu izlemeye gidenleri eleştiren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan sert bir yanıt gelmişti. Akabinde Hakan, bugün yayımlanan yazısında Altaylı'ya yanıt verdi.

Ahmet Hakan, 13 Ocak'ta "Dilek, Selvi ve Canan hanımların Demirtaş'la dayanışma fotoğrafına dair" başlıklı yazısında eleştirilerde bulunmuştu. Bunun üzerine kendi köşesinden yanıt veren Fatih Altaylı, söz konusu yazının CHP yönetimini ve İmamoğlu'nu 'terör bağlantılı' göstermekle eleştirmişti.

Tartışmaya neden olan fotoğraf. İmamoğlu, Demirtaş, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu tiyatro oyununu birlikte izlemişti

ALTAYLI'DAN AHMET HAKAN'A ELEŞTİRİ

Altaylı, 7 Haziran 2013 seçimleri öncesi CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına Selahattin Demirtaş'ın konuk edilmesine atıfta bulunarak "İyi de sayın yazar, sen de aynı Demirtaş'la bağlama çalıp, türkü söylüyordun. Demirtaş o gün neyse bugün de o" diye yazdı.

Selahattin Demirtaş, Tarafsız Bölge'de - 2013

AHMET HAKAN'DAN YANIT

Ahmet Hakan, yaşanan bu sözlü münakaşaya bugünkü köşesinde de yer verdi. Ahmet Hakan, "Demirtaş o gün Türkiyeli bir duruş sergiliyordu" dedi. Hakan, çözüm sürecini hatırlattı ve o dönemde silahların artık bırakılacağı umudunun doğduğunu belirtti. Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan "Demirtaş saz çalarken manzara-i umumiye nasıldı" başlıklı yazısında ilgili bölüm şu şekilde:

"HDP, İKTİDARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAKTAYDI"

"Bir umut doğmuştu. Süper bir umut... Artık silahlar bırakılacaktı... Kan dökülmeyecekti... Analar ağlamayacaktı... Siyaset tüm sorunların çözüm adresi olacaktı... HDP, iktidarla işbirliği yapmakta ve silahların bırakılmasında aktif bir rol oynamaktaydı... Orta Anadolu'nun en muhafazakâr kentlerinde bile iyimser bir bekleyiş vardı... Selahattin Demirtaş çıktığı televizyon programlarında Türkiyeli bir duruş sergiliyordu... 'Şen olasın Ürgüp dumanın tütmez/Kıratım acemi konağı tutmaz' diye orta Anadolu türküsü söylüyordu..."

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