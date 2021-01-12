BU FİLM NE ANLATIYOR ALLAH AŞKINA? Azizler Filmi İnceleme
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BU FİLM NE ANLATIYOR ALLAH AŞKINA? Azizler Filmi İnceleme

12.01.2021 13:22 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:25

Bu video da Netflix Türkiye yapımı Azizler filmi ile ilgil ibir inceleme videosu yaptık. Berkun Oya'nın senaryosunu yazdığı, Taylan Kardeşlerin yönettiği,Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Binnur Kaya ve daha nice oyuncuyu bünyesinde barındıran Azizler filmi ne anlatıyor?

Bu video da Netflix Türkiye yapımı Azizler filmi ile ilgil ibir inceleme videosu yaptık. Berkun Oya'nın senaryosunu yazdığı, Taylan Kardeşlerin yönettiği ,Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Binnur Kaya ve daha nice oyuncuyu bünyesinde barındıran Azizler filmi ne anlatıyor?

Cevabı videoda.

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BU FİLM NE ANLATIYOR ALLAH AŞKINA? Azizler Filmi İnceleme

Kaynak: Youtube

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