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Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış

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Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yla ilgili hiç bilinmeyen bir detay gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ilıcalı'nın yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la birlikte rol aldığı filmin sahneleri yer aldı.

Yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, medya faaliyetlerinin dışında spor alanına ilgisiyle de biliniyor. Ancak Ilıcalı'nın daha önce bir filmde rol aldığı bilinmiyordu. Ilıcalı'nın yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynadığı sahne, sosyal medyada gündem oldu.

BAŞARIYLA ÜSTESİNDEN GELDİ

Buna göre ünlü oyuncu yıllar önce Nurgül Yeşilçay ve Teoman gibi isimlerle birlikte Mumya Firarda adlı filmde oynadı. O dönem, bu kadar fazla tanınmayan Ilıcalı'nın sahnelerin üstesinden başarıyla geldiği belirtildi.

Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış

YILLAR SONRA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ünlü televizyoncu Ilıcalı, Acun Medya'yı kurduktan sonra 'Fear Factor', 'Var mısın Yok musun?', 'Survivor Türkiye', 'Yoksa Rüya mı?', 'Söyle Söyleyebilirsen', 'Yetenek Sizsiniz Türkiye', 'Yok Böyle Dans', 'O Ses Türkiye' gibi reyting rekorları kıran ve birbirinden farklı içeriklere sahip programlarla adından söz ettiriyordu.

Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış

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