Bu da indirimli "korona"

Bu da indirimli "korona" Yeni açılan işyerinde kampanya indirimini duyan vatandaşlar, mesafe kuralını hiçe sayıp izdiham oluşturdu İzdiham, polisin gelmesiyle son buldu Antalya'da yeni açılan işyerinin indirim kampanyasını duyan vatandaşlar, izdiham oluşturarak mesafe kuralını hiçe saydı.

Bu da indirimli "korona"

Yeni açılan işyerinde kampanya indirimini duyan vatandaşlar, mesafe kuralını hiçe sayıp izdiham oluşturdu

İzdiham, polisin gelmesiyle son buldu

ANTALYA - Antalya'da yeni açılan işyerinin indirim kampanyasını duyan vatandaşlar, izdiham oluşturarak mesafe kuralını hiçe saydı.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, Covid-19 salgınında hayati önem taşıyan mesafe kuralını çiğnedi. Yeni açılan işyerinin önünde kuyruğuna giren vatandaşlar, mesafe kuralını hiçe saymakla da kalmadı. İşyerinin kapısının açılmasıyla birlikte izdiham oluşturan vatandaşlar, indirimli ürünleri alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı, birbirleriyle de temas içerisinde olduğu gözlendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, çevredeki diğer mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekibi, vatandaşları mesafe konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı