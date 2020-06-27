"Bu bitki kansere geçit vermiyor"
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"Bu bitki kansere geçit vermiyor"

"Bu bitki kansere geçit vermiyor" Diyetisyen Cansu Arslan, Işkın bitkisinin birçok hastalığa karşı olan faydalarının yanı sıra kanseri önleyici etkileri de olduğunu söyledi Diyetisyen Cansu Arslan, Işkın bitkisinin birçok hastalığa karşı olan faydalarının yanı sıra kanseri önleyici etkileri...

27.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:04

"Bu bitki kansere geçit vermiyor"

Diyetisyen Cansu Arslan, Işkın bitkisinin birçok hastalığa karşı olan faydalarının yanı sıra kanseri önleyici etkileri de olduğunu söyledi

SİVAS - Diyetisyen Cansu Arslan, Işkın bitkisinin birçok hastalığa karşı olan faydalarının yanı sıra kanseri önleyici etkileri de olduğunu söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, Işkın bitkisinin kanseri önleyici etkileri olduğunu belirtip "Bahar ayları ve yazın başlarında yöresel pazarlarda sık gördüğünüz bitkilerden biri olan Işkın daha çok Erzurum, Bitlis, Van ve Sivas çevrelerinde, dağlık bölgelerinde yetişen mevsimlik bir bitkidir. Işkın olarak adlandırılan ekşi, mayhoş lezzetli bu bitki farklı yörelerde Eşgin, Uçkun, dağ muzu olarak da adlandırılıyor. Işkın, C vitamini ve Selenyum kaynağıdır, yani bir antioksidan deposudur. Işkının bu içeriğiyle kansere karşı koruyucu özelliği olduğu yapılan çalışmalarla desteklenmiştir. Aynı zamanda yapılan çalışmalara baktığımızda kolesterol düşürücü ve kan şekerini dengeleyici özelliğiyle de dikkat çeker. Işkın otunu diyabet hastaları ve insülün direnci olanlar da rahatlıkla tüketebilir"dedi.

Besin değeri yüksek kalorisi düşük

Arslan, Işkın bitkisinin besin değerinin yüksek olduğunu ve kalorisi düşük bir besin olduğunu söyleyerek, " Besin değeri yüksek olmasına karşın kalorisi düşük bir besin olan ışkın zayıflama diyetlerinde ara öğünlerde ve çiğ hali soyulup salatalara mayhoş-ekşi bir tat vermek için kullanılabilir. Işkının çiğ tüketiminin yanında çorbası yapılabilir, yumurta ile omlet ya da sebze kavurması şeklinde tüketilebilir. Burada haşlama suyunu dökmemek ve uzun süre yüksek sıcaklıkta pişirmemek vitamin-mineral kaybının önüne geçmek için oldukça önemlidir. Hiçbir besinin tek başına etkili olmadığını unutmadan yöresel besinlerimize beslenmemizde mutlaka yer vermeliyiz" diye konuştu.

'Bu bitki kansere geçit vermiyor'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
HIZLI JOE: IŞKIN DEĞİL OHÇUN NEDEN YÖREDE TELAFFUZ EDİLDİĞİ GİBİ DEĞİLDE ISRARLA DEĞİŞTİRİLİR BU BİTKİNİN İSMİ ANLAMIŞ DEĞİLİM. . . . GÜROYMAK DEĞİL NORŞEN ELAZIĞ DEĞİL EL-AZİZ DİYARBAKIR DEĞİL DİYAR-I BEKİR YOZGAT DEĞİL BOZOK GÜÇLÜKÖY DEĞİL FERSİN KALE DEĞİL DEMRE OYNAMAYIN ARTIK MİLLETİN DEĞERLERİ İLE. .
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