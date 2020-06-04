Bu berberde 'kişiye özel malzeme' ile tıraş
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Bu berberde 'kişiye özel malzeme' ile tıraş

Bu berberde 'kişiye özel malzeme' ile tıraş 5 yıldır uyguladığı yöntemle 300 müşterisini 'kişiye özel ekipman' ile tıraş ediyor Samsun'da her müşterisi için 'kişiye özel' tıraş malzemeleri kullanan bir berber, korona virüsle mücadele günlerinde örnek bir çabaya imza atıyor.

04.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:01

Bu berberde 'kişiye özel malzeme' ile tıraş

5 yıldır uyguladığı yöntemle 300 müşterisini 'kişiye özel ekipman' ile tıraş ediyor

SAMSUN - Samsun'da her müşterisi için 'kişiye özel' tıraş malzemeleri kullanan bir berber, korona virüsle mücadele günlerinde örnek bir çabaya imza atıyor.

30 yıldır erkek berberi olarak çalışan 45 yaşındaki Selçuk Atabey, 17 yıldır aklında olan projesini 5 yıl önce başlatmış. Dükkana ilk kez gelen müşterilerde tek seferlik malzemeler kullanılıyor. İkinci kez gelen müşteriye ise talebi doğrultusunda bir kod veriliyor. Müşteride kullanılan malzemeler bu kodla işaretlenip paketlenerek bir rafa ayrılıyor. Müşteri tekrar geldiğinde bu kodu söylüyor ve ücretsiz bir şekilde kendisine tahsis edilen bu malzemeler ile tıraş oluyor. Hiçbir müşteri bir diğerinin kullandığı malzemeyi kullanmıyor. Salgın hastalıkların gündemde olduğu bir dönemde bu uygulama tüm berberlere örnek teşkil ediyor.

Vip ekipman

Standart ve vip olarak iki türde hizmet verdiğini belirten Selçuk Atabey, "Müşteri buraya ilk kez geldiğinde bu uygulamamızı tanıtıyoruz. İlk kez gelen müşteri tek kullanımlık malzemelerle tıraş oluyor. Buraya geldiği ikinci veya üçüncü tıraşından sonra kendi onayı doğrultusunda bu hizmeti veriyoruz. Tıraşında kendi kişisel malzemeleri kullanılıyor. Dükkanımıza gelen her müşterinin deftere kaydettiğimiz bir kodu ona ayırdığımız tıraş ekipmanı bulunuyor. Bu müşterilerimize kendi peçetesi, tarağı, fırçası, havlusu ve şampuanı işletmemiz tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanıyor. Tekrar geleceği zamana kadar saklanıyor. 3 ay içinde gelmezse kayıt düşüyor. Bu ayırdıklarımız haricinde müşterinin bir talebi olursa 'vip çanta' hizmetimiz de bulunuyor. Bu çantada ise verdiğimiz standart pakete ilave olarak müşterinin talep ettiği malzemeler de saklanıyor. Makas, ense makinesi, ara makası ve burun kılı makinesinin ücretini veriyorlar biz bunları da kişiye özel temin ediyoruz. Bizden ayrılmak istediklerinde de aldıkları ürünlerini takdim ediyoruz. Şu anda 420 kişi kapasiteli bir sistemimiz var. 300 müşteri aktif olarak bu sistemi kullanıyor. Yaklaşık 60 müşterinin ise dükkanımızda vip çantası bulunuyor. Bu uygulamada kullandığım malzemelerin alınmasından paketlenmesine ve depolanmasına bugüne kadar bana yaklaşık masrafı 65 bin lira oldu. Ancak sağlık ve hijyen için güzel bir sistem uygulamış olduk" dedi.

"Tıraşı kendi malzemelerimle olmak bir ayrıcalık"

Müşteri Polat Can Demir konu hakkında, "Küçüklüğümden beri buraya gelirim. Kişiye özel bir hizmet veriyor. Tıraşı kendi malzemelerimle olmak bir ayrıcalık. Sadece bana özel oluyor, diğer müşterilerden ayrı kalıyor. Bu şekilde çok daha sağlıklı oluyor. Günümüzdeki bu salgın hastalıklardan da korunmuş oluyoruz. Bütün berberlerde böyle bir uygulama olması gerek" ifadelerini kullandı.

Bu berberde 'kişiye özel malzeme' ile tıraş

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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