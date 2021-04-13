Bu beldenin ulaşımı artık bedava
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Bu beldenin ulaşımı artık bedava

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bu beldenin ulaşımı artık bedava

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesinin getirdiği otobüsle belde halkı ücretsiz ulaşımdan yararlanmaya başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesinin getirdiği otobüsle belde halkı ücretsiz ulaşımdan yararlanmaya başladı.

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, belde halkına jest yaparak ulaşımı ücretsiz yaptı. Belde halkının yıllardır çektiği ulaşım sorununu kardeş belediye olan Darıca Belediyesinden hibe alınan otobüsle ulaşımı ücretsiz hale getirildi. Herkesin derdine ortak olmak için burada olduklarını ifade eden Dırbaz Büyüksu, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeniyle geçen sene ücretsiz servis hizmeti başlattık. Zamanla talepler artınca bizde bu taleplere cevap olabilmek için kardeş belediyemiz Darıca Belediyesinden bir otobüs hibe aldık. Yaklaşık bir haftadır yolcularımızı Yüksekova'ya ücretsiz getirip götürüyoruz. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız çok memnun. Biz belediyemizin önünden yolcularımızı alıp Yüksekova'ya düzenli götürüp getiriyoruz. Bu otobüsün bize verilmesinde büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık'a beldemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Belde sakini Emrah Kaya ise Başkan Dırbaz Büyüksu'nun çok güzel hizmetler yaptığını belirterek, "Bu otobüs Esendere'deki bütün vatandaşları ücretsiz alıp 41 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova'ya götürüyor. Ondan dolayı teşekkür ederiz. Yol boyu da kimseyi bırakmıyor. Buna Esendere ve tüm köyler dahil. Dönüşte de aynı şekilde akşam herkesi geri getiriyor. Belediye başkanımız gereken tüm hizmetleri yapıyor" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Bu beldenin ulaşımı artık bedava
Bu beldenin ulaşımı artık bedava
Bu beldenin ulaşımı artık bedava
Bu beldenin ulaşımı artık bedava

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:25:46. #1.15#
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