"Bu bayram pandemi kurallarına uyarak gönüllerde buluşacağız"
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"Bu bayram pandemi kurallarına uyarak gönüllerde buluşacağız"

'Bu bayram pandemi kurallarına uyarak gönüllerde buluşacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan, Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan, Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu bayramın buruk geçtiğini söyleyen Aydınlı Mehmet Hoca, "Salgın nedeniyle evlerimizde olacağız. Devletimizin aldığı tedbirlere harfiyen uymalıyız. Bu bayram gönüllerde buluşacağız" dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve Türkiye'nin Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanıdığı Mehmet Pala, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bayramın buruk geçtiğini aktaran Pala, "Bu yıl Ramazan ayını koronavirüs tedbirleri ile birlikte geçirmek zorunda kaldık. 11 ayın sultanı, bolluk, bereket ve iyilik ayı olan Ramazan ayını tamamlayarak bayrama kavuşmanın sevinci içindeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve sena olsun. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt'ine salat ve selam olsun. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 185. Ayet-i kerimede 'Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden ramazan ayına ulaşanlar onda oruç tutsun' buyurularak, ramazan ayında insanlık alemine rahmet yönünde kaynaklık eden, insanlara ışık olan, Allah'tan gönderilmiş, gönüllere su serpen açıklamanın içinde bulunduğu ve hakkı batıldan, iyiyi kötüden, hayırlıyı şerliden ayıran Allah Kelamı, kıyamet gününe kadar insanların derdine ilaç olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in, O mübarek ayda indirildiği bildirilerek, Ramazan'a değer kazandırılmıştır. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bu sene dualarda ve gönüllerde buluşabileceğiz. Bu bayram bizlere düşen, bir sonraki bayramlarda coşku içinde buluşabilmek için bu bayram tüm tedbirlere harfiyen uymak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, insanlık için barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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