Bu ay yeni kitaplar, e-kitap formatında sizi bekliyor!
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Charles Darwin, Oscar Wilde, Güncel, Haber

Bu ay yeni kitaplar, e-kitap formatında sizi bekliyor!

Deniz Gezgin'den YerKuşAğı, Oscar Wilde'danYalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar, D.H.Lawrence'dan Tilki ve Charles Darwin'den Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu kitaplarına e-kitap formatında internet mağazalarından ulaşabilirsiniz!

27.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:56
Bu ay yeni kitaplar, e-kitap formatında sizi bekliyor!

YerKuşAğı

Doğa dile gelirse

İlk romanı Ahraz'la okurların beğenisini kazanan Deniz Gezgin YerKuşAğı'nda hayvanların, doğanın, taşın, toprağın dilinden konuşuyor.Moy isimli bir kız çocuğu, insanın yaraladığı bir kuş Şuri, hayvan mı bitki mi insan mı belli olmayan bir yaratık Hagrin ve munçak türü bir geyiğin birbirlerini bulmalarını, birbirlerine tutunmalarını anlatıyor. Daha sonra tuzla tenlerindeki beşerden arınan bu varlıklar yer kavgasından uzak, kendilerince yaşamak için bilinmeyen bir diyara, ancak ve ancak farklı olanların geçebileceği bir eşiğe, yani yokyere doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar.

Deniz Gezgin, tıpkı rüzgârın ağaca dolanıp yapraklarından ses alması gibi, kendine has üslubuyla canlı ve cansızın sesini duyurmayı deniyor bu kısa ama çetin romanında. Biz insanları yeniden alçakgönüllü olmaya, körelmiş hislerimizi uyandırmaya, en önemlisi de, dilin gürültüsüne kapılmayı bırakıp tekrar diğer canlılar arasındaki yerimizi almaya çağırıyor.

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Tilki

Güce ve cinselliğe dair gizli anlamlarla dolu bir öykü.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir İngiliz köyünde, Nellie ve Jill adlı iki genç kadın, yaşadıkları çiftliği idare etmeye çalışmaktadır. Soğuk kış ayları beraberinde hastalık ve yiyecek sıkıntısını da getirecektir. Bu çaresiz bekleyiş sırasında bir tilki çiftliğe dadanır ve tavukları kaçırmaya başlar. Düzenlerini bozan bu hayvanı öldürme çabaları sonuçsuz kalır ve tam o sırada, savaştan dönen genç bir asker kapılarında belirir...

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Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu

Charles Darwin'in Patagonya, Tierra del Fuego ve MacellanBoğazı'ndakideneyimlerinden sahneleri, bu yerlerin doğasına, canlılarına ve yerlilerine dair çok özel gözlemlerini içeren bir seçki.

Charles Darwin, henüz genç bir doğabilimciyken İngiliz Kraliyet Donanması'na ait Beagle adlı gemiyle beş yıllık bir yolculuğa çıkar. Rio de Janeiro'dan Avustralya'ya, Tahiti'den Falkland Adaları'na pek çok yeri görür ve buralara dair biyolojik, jeolojik ve antropolojik gözlemlerde bulunur.

Yolculuk dönüşü kaleme aldığı "Beagle Yolculuğu" adlı kitabından derlediğimiz, geminin güvertesine konan canlıların oraya nasıl geldiklerine dair isabetli tahminlerden Şili sıradağlarına doğru çıktığı yalnız bir yolculuğa kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu bölümler, Darwin'in parlak bir biliminsanı olmanın yanı sıra, ne kadar iyi bir kaleminin olduğunu da gösteriyor.

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Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar

Oscar Wilde'dan sanata, hayata, aşkadair düşüncelerinin yanı sıra gözlemlerine dayalı toplumsal yorumlarının yer aldığı aforizmalardan oluşan eğlenceli bir derleme.

Katı ahlak kurallarının, tabuların egemen olduğu Victoria döneminde kıvrak zekâsı, ince alaycılığı ve sıra dışı hayatıyla çağının çok ilerisinde düşünen ve yaşayan yaratıcı bir dâhi olan Wilde, aynı zamanda bir eleştirmen ve estetik kuramcısı. Zirveden zindana her daim ışıldayan Wilde, belki de tüm zamanların en nüktedan kalemi.

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Kaynak: Bültenler

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