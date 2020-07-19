Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
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Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı

Koronavirüs salgınında yapılan yeni bir araştırma, koronavirüs belirtilerini 6 farklı kümeye böldü. Araştırmacılar, vakaların en fazla birinci kümede yer aldığını, bu gruptaki hastaların yüzde 1,5'inin solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Birinci kümenin en çok görülen belirtileri ise; geçmeyen öksürük ve kas ağrısı olarak kaydedildi.

19.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 19.07.2020 09:56

Yeni bir araştırma koronavirüs (Kovid-19) belirtilerini 6 farklı kümeye böldü. Semptomların kümelenmesinin bir hastanın solunum cihazına ihtiyaç duyup duymayacağının belirlenmesinde etkili olacağı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, medRxiv tarafından yayımlanan ve henüz hakem onayı almayan araştırmada ekibin geliştirdiği, yaklaşık 4 milyon kişi tarafından kullanılan uygulamadaki veriler incelendi.

107'Sİ OKSİJEN VE SOLUNUM DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYDU

Araştırmacılar Covid-19 testi pozitif çıkan 1563 hastanın düzenli olarak durumlarına ilişkin yaptığı güncellemeleri inceledi. Hastaların 383'ü en az bir defa hastaneye gitti ve 107'si oksijen ya da solunum desteğine ihtiyaç duydu.

Araştırma sonucunda belirlenen 6 semptom kümesi şöyle oldu:

Küme 1: Geçmeyen öksürük, kas ağrısı gibi genel olarak üst solunum yolu semptomları. Bu gruptakilerin yüzde 1,5'i solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 16'sı en az bir defa hastaneye gitti. En fazla görülen semptom kümesi bu oldu.

Küme 2: Küme 1'den daha sık görünen, ateşin de olduğu ve öğün atlamanın yaşandığı üst solunum yolu semptomları. Bu grup hastaların yüzde 4,4'ü solunum cihazına ihtiyaç duydu, yüzde 17,5'i en az bir defa hastaneye gitti.

Küme 3: İshal gibi mide-bağırsak semptomları ağırlıklı. Bu gruptaki hastaların yüzde 3,7'si daha sonra solunum desteğine ihtiyaç duydu. Hastaların yaklaşık yüzde 24'ü hastaneye gitti.

Küme 4: Ağır yorgunluk, geçmeyen göğüs ağrısı ve öksürük. Bu grubun yüzde 8,6'sı solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 23,6'sı en az bir defa hastaneye gitti.

Küme 5: Kafa karışıklığı, öğün atlama ve ağır yorgunluk. Bu gruptaki hastaların yüzde 9,9'u solunum desteğine ihtiyaç duydu. Hastaların yüzde 24,62'sı hastaneye gitti.

Küme 6: Kafa karışıklığı, yorgunluk, mide-bağırsak sorunlarının yanı sıra nefes darlığı ve göğüs ağrısı. Bu gruptaki hastaların yaklaşık yüzde 20'si solunum desteği aldı ve yüzde 45,5'i hastaneye gitti. Kümeler arasında en az görülen bu oldu.

Araştırmacılar, ilk iki kümenin 'orta ağırlıkta semptomlar' olduğunu belirtti. Semptom takibinin bir Covid-19 hastasının tedavi döneminde sağlık çalışanlarına yardımcı olabileceği belirtildi.

Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
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