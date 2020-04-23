Bu apartman 23 Nisan coşkusu için özel hazırlandı
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Asım Kocabıyık, 23 Nisan, Haber

Bu apartman 23 Nisan coşkusu için özel hazırlandı

Bu apartman 23 Nisan coşkusu için özel hazırlandı Asım Kocabıyık Anaokulu yönetici ve öğretmenleri eşliğinde bir apartmanda kutlama programı hazırlandı "Okulumuzda düzenleyemediğimiz 23 Nisan kutlamasını apartmanımıza taşıdık" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100.

23.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:36
Bu apartman 23 Nisan coşkusu için özel hazırlandı

Bu apartman 23 Nisan coşkusu için özel hazırlandı

Asım Kocabıyık Anaokulu yönetici ve öğretmenleri eşliğinde bir apartmanda kutlama programı hazırlandı

"Okulumuzda düzenleyemediğimiz 23 Nisan kutlamasını apartmanımıza taşıdık"

AFYONKARAHİSAR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı Afyonkarahisar'da bir apartmanda coşkuyla kutlandı.

Her yıl meydanlarda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl 'Covid-19' tedbirleri kapsamında evlerde kutlandı. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Afyonkarahisar'daki evlerde de 23 Nisan coşkusu yaşandı. Asım Kocabıyık Anaokulu Müdür ve öğretmenleri eşliğinde bir apartmanda kutlama programı hazırlandı. 'Evde Kal' çağrısına uyan öğrenciler ve veliler evlerinin balkonlarını balon ve Türk bayraklarıyla süsledi. Okul öğretmenleri konvoy eşliğinde şehri turlayarak kutlamanın hazırlandığı binanın önüne geldi. Öğretmenler, veliler ile öğrenciler ellerinde bayraklarla marşlar söyleyerek tek yürek oldu.

Gönüllerince eğlendiler

Okul Müdürü Ramazan Akyıldız ve Okul Öğretmeni Serpil Meşe Başkara öncülüğünde hazırlanan kutlama programında 100. Yıl marşı çalınarak minik öğrenciler tarafından şiirler okundu. Gün boyu süren kutlamada meydanlarda yaşanamayan coşku balkonlarda yaşandı. Minik öğrenciler balkonlarda gönüllerince eğlenip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Destek olanlara teşekkür ediyorum

Okul Öğretmeni Serpil Meşe Başkara yaptığı açıklamada, bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Okulumuzda düzenleyemediğimiz 23 Nisan kutlamasını apartmanımıza taşıdık. Apartmanımızdaki tüm hazırlıkları komşularımızla birlikte yaptık. Emeği geçen arkadaşlarıma, komşularıma çok teşekkür ediyorum. Tüm dünyanın tüm Türkiye'nin çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Atatürk'e bu güzel günü bize armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum."

Okul Öğretmeni Başkara'nın açıklamasının ardından kutlama gün boyu devam etti.

Bu apartman 23 Nisan coşkusu için özel hazırlandı

Kaynak: İHA

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