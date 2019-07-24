Bu alternatif yol D-100'ü rahatlatacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Köseköy Mehduh Tağmaç Kışlası önünde bulunan ve Kartepe Köseköy-İzmit arasında alternatif yol olarak vatandaşlara hizmet veren Sakıp Sabancı Caddesi'ni genişletilerek yenileniyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile bin 800 metre uzunluğundaki yol 10 metre genişliğinde yol olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Yolun bin 500 metresi asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımının daha konforlu ve kesintisiz sağlanması için önemli projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda kent içindeki alternatif yolların daha elverişli hale getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Böylece ana arterlerde oluşabilecek sıkıntıların önüne de geçilmesi sağlanıyor. Köseköy Mehduh Tağmaç Kışlası önünde bulunan ve Kartepe Köseköy - İzmit arasında alternatif olarak kullanılan yol da Büyükşehir ekipleri tarafından genişletilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yapılacak çalışmalar

Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit şehiriçindeki önemli bir alternatif olan yolun bin 500 metresinde, 3 bin 700 ton asfaltın serim çalışmasını bitirdi. Yolun bin metrelik kısmında kaldırım çalışmaları tamamlandı. Aydınlatma direkleri için yolun kaldırım kısmında alt yapı çalışmaları yapılıyor. Ayrıca proje çerçevesinde, D - 100 alt geçidi ile Sakıp Sabancı Caddesi birleşiminde kavşak düzenleme çalışması yapılacak.

170 metrelik dar kısım genişleyecek

Çalışmalar kapsamında Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan ve dere duvarı ile askeri bölge arasında kalan dar kısım da genişletilecek. Genişletme çalışması kapsamında, 170 metrelik kısımda askeri bölgenin tel çitleri arka kısma alınarak yolun genişlemesi sağlanacak. Çalışmalarda askeri bölge çitlerinin yeni yerine alınması için çitlerin üzerine yerleştirileceği beton duvarın zemin dolgusu yapılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA