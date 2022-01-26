Bu akşam maç var mı? 26 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
26.01.2022 Bugün
/
09:05
Macarthur Bulls - Perth Glory
Avustralya A Ligi Ertelendi
/
13:00
Akhisarspor - 1922 Konyaspor
TFF 2. Lig Ertelendi
/
13:00
Karacabey Bld. - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig Ertelendi
/
13:00
Eskişehirspor - Kırklarelispor
TFF 2. Lig Ertelendi
/
13:00
Etimesgut Bld. - İnegölspor
TFF 2. Lig Ertelendi
/
13:00
Afjet Afyonspor - Somaspor
TFF 2. Lig Ertelendi
/
13:00
Sakaryaspor - Çorum FK
TFF 2. Lig Ertelendi
/
17:00
Hindistan - Çin
AFC Kadınlar Asya Kupasi
/
17:00
Tayvan - İran
AFC Kadınlar Asya Kupasi
/
19:00
Fildişi Sahili - Mısır
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
/
20:45
KAS Eupen - Standard Liege
Belçika Pro League
/
20:45
Zulte Waregem - Leuven
Belçika Pro League
/
21:00
Angers - St. Etienne
Fransa Ligue 1
/
21:00
Quevilly Rouen - Amiens
Fransa Ligue 2
/
22:00
Mali - Ekvator Ginesi
CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16
/
22:45
Dundee United - Ross Country
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Hearts - Celtic
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Motherwell - Hibernian
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Glasgow Rangers - Livingston
İskoçya Premier Lig
/
22:45
St.Johnstone - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Sporting - Santa Clara
Portekiz Lig Kupası
/
23:00
Anderlecht - Cercle Brugge
Belçika Pro League
/
23:00
Seraing - Beerschot
Belçika Pro League