Bu akşam maç var mı? 26 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

26.01.2022 Bugün

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09:05

Macarthur Bulls - Perth Glory

Avustralya A Ligi Ertelendi

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13:00

Akhisarspor - 1922 Konyaspor

TFF 2. Lig Ertelendi

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13:00

Karacabey Bld. - Şanlıurfaspor

TFF 2. Lig Ertelendi

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13:00

Eskişehirspor - Kırklarelispor

TFF 2. Lig Ertelendi

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13:00

Etimesgut Bld. - İnegölspor

TFF 2. Lig Ertelendi

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13:00

Afjet Afyonspor - Somaspor

TFF 2. Lig Ertelendi

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13:00

Sakaryaspor - Çorum FK

TFF 2. Lig Ertelendi

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17:00

Hindistan - Çin

AFC Kadınlar Asya Kupasi

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17:00

Tayvan - İran

AFC Kadınlar Asya Kupasi

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19:00

Fildişi Sahili - Mısır

CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

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20:45

KAS Eupen - Standard Liege

Belçika Pro League

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20:45

Zulte Waregem - Leuven

Belçika Pro League

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21:00

Angers - St. Etienne

Fransa Ligue 1

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21:00

Quevilly Rouen - Amiens

Fransa Ligue 2

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22:00

Mali - Ekvator Ginesi

CAF Afrika Uluslar Kupasi Son 16

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22:45

Dundee United - Ross Country

İskoçya Premier Lig

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22:45

Hearts - Celtic

İskoçya Premier Lig

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22:45

Motherwell - Hibernian

İskoçya Premier Lig

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22:45

Glasgow Rangers - Livingston

İskoçya Premier Lig

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22:45

St.Johnstone - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

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22:45

Sporting - Santa Clara

Portekiz Lig Kupası

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23:00

Anderlecht - Cercle Brugge

Belçika Pro League

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23:00

Seraing - Beerschot

Belçika Pro League

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